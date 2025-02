Eclipse Glow Games、アクションアドベンチャー『Tides of Annihilation』を発表

現代ロンドンと中世ファンタジー世界アヴァロンを舞台に、円卓の騎士を操るハイペースなアクションバトルを繰り広げるゲーム。

開発者の Eclipse Glow Games は2月13日に、 アクションアドベンチャー ゲーム 『Tides of Annihilation(壊滅の潮汐)』を発表しました。対応プラットフォームはPC(Steam/Epic Gamesストア)/PS5(PS5 Pro対応)/Xbox Series X|Sで、発売時期は未定です。\本作は、「アーサー王物語」から影響を受けた作品で、現代のロンドンと中世のファンタジー世界であるアヴァロンの2つの世界を舞台にした冒険が描かれます。https://www.youtube.

com/watch?v=om7mQozgOdQ\『Tides of Annihilation』の世界におけるロンドンは、異世界からの突然の侵攻を受けて荒廃した状態にあります。プレイヤーは、この災厄から唯一生き残った主人公グウェンドリンとなり、現実と幻想が混じり合う崩壊したロンドンを冒険します。異界からの敵に立ち向かい、世界に秘められた真実を明らかにすることを目指します。\グウェンドリンは、円卓の騎士を操る謎の力を獲得しており、それを駆使したハイペースなコンボアクションバトルが本作の特徴の一つです。10体以上の強大な騎士たちを自在に操り、独自の戦闘ビルドを構築できます。一方、敵のボスには30体以上の巨像騎士が登場します。超巨大な巨像騎士とは壮大なバトルを繰り広げるだけでなく、その巨体をよじ登り、内部に広がる宮殿を探索する要素も存在します。\本作の開発元Eclipse Glow Gamesは、テンセントが出資している中国四川省に所在する開発会社です。『龍が如く』や『ペルソナ』『アサシン クリード』シリーズなどのか発に携わった経験を持つスタッフも在籍する、100名以上の規模のスタジオとのことです。本作『Tides of Annihilation』はデビュー作となるようで、本日放送されたSIEの番組「State of Play」にて初披露されました





AUTOMATONJapan / 🏆 74. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

アクションアドベンチャー Tides Of Annihilation Eclipse Glow Games 円卓の騎士 異世界侵攻

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Ultimate Games、Nintendo Switch 2にも対応予定のオープンワールドサバイバル『Bushcraft Simulator』を発表Ultimate Gamesは1月20日、ローグライク要素を備えたオープンワールドサバイバルゲーム『Bushcraft Simulator』を発表しました。対応プラットフォームはPC/PS5/Xbox Series X|Sに加えて、Nintendo Switch 2が予定されています。プレイヤーは未開の地で、自らの手で生き残ることを目指します。採取、狩猟、クラフト、拠点作成など、サバイバルに必要な様々な行動ができます。自然は危険に満ちており、昼夜の概念やリアルタイムに変更する天候、野生生物などがプレイヤーを待ち受けています。

続きを読む »

ミシュラン、スポーツツーリング用タイヤ「POWER SHIFT」を発表ミシュランタイヤがスポーツツーリング用タイヤの新製品「POWER SHIFT」を発表。2月7日に発売予定で、ウェット路面での性能向上やタイヤ寿命の延長など、ライダーの満足度を高める機能が注目されている。

続きを読む »

ソニー、空間コンピューティング時代に先駆ける「XYN」を発表ソニーはCES 2025で、空間コンテンツ制作を支援するソフトウェアとハードウェアを統合したソリューション「XYN」を発表。現実空間をバーチャル空間へ正確に再現するツール群を提供し、空間コンピューティングの時代を牽引する構えです。

続きを読む »

【ジェラルド·ジェンタ】クリエイティビティ溢れる新作「ジェンティッシマ ウルサン ファイアーオパール」を発表【ジェラルド·ジェンタ】クリエイティビティ溢れる新作「ジェンティッシマ ウルサン ファイアーオパール」を発表 ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社のプレスリリース

続きを読む »

ESGサイト格付け「サステナビリティサイト・アワード2025」を発表ESGサイト格付け「サステナビリティサイト・アワード2025」を発表 一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会のプレスリリース

続きを読む »

ヘルメットに装着可能な建設・製造・保守現場向け高速フォーカスウェアラブルカメラ発売インフィニテグラが高速フォーカス機能を持つ新型ウェアラブルカメラ「MCS-AN362」を発表。巻き尺や銘板の撮影に最適で、業務効率化を実現する。

続きを読む »