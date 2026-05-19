Echo Japan: 山本竜介: 3回の再出發で初の被本塁打を浴びた

山本竜介が3回の再出發で初の被本塁打を浴びた。4本カウントの2番・アンドゥハーにカウント2で desastrous splitterを浮かした結果、右翼席へと飛び込む先制の弾。先制被弾がバックセッターとなって、もやもやの5-5から次々に取られてしまい、4戦連勝を切断。しかし、7回無失点で、多彩な持ち球を駆使し、パドレス打線を封じた。しかし、先発・ミラーの7回4安打無失点が響き、初回の1球の失投が命取りとなってしまった。

痛恨の1球だった。 初回1死、2番・アンドゥハーにカウント2―2から投じたスプリットが高めに浮いた。 投球は乾いた打球音を残し、右翼席へと飛び込む先制弾。4試合連続で今季9本目の 被本塁打 にマウンド上の山本は打球の方向を見つめ、ぶ然とした表情を浮かべた。

今季9試合目の登板で、4回目の初回の失点。 課題は残されたままとなった。 先制被弾以降は立ち直り、7回無失点。 直球を軸にスプリット、カットボール、シンカー、カーブなど多彩な持ち球を駆使し、パドレス打線を封じた。

しかし相手が完全に上を行ったパドレス先発・ミラーが7回4安打無失点。 息詰まる投手戦は初回の、わずか1球の失投が命取りとなった。 好投しながらもチームは負け、自身にも4敗目が付いた。 『やっぱり負けるのは、どの試合もすごく悔しい』と厳しい表情。

『今日は、相手ピッチャーがすごくいい投手だったので、ああやって僕が初回に失点してホームランを打たれて、先制されているようではダメだなということはすごく思いました』とエースとしての責任を口にし。 『何とか0対0で投げていけるような試合内容をつくりたかったです』と悔やんだ。 9試合で9被本塁打と一発に苦しむケースが増えているが、『問題はそこじゃないというか、そうなている原因があるので、そこを改善するべきだと思います。 今日投げている中で、すごくいい感覚があったので、これから良くなっていくと思います』と前を向いた





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