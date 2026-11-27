Alexa対応スマートスピーカーの最新モデルは、AZ3プロセッサー搭載によりAI処理の本体側化を達成し、Matterなどのスマートホーム規格に対応。生成AIを利用した新しい音声アシスタントAlexa+にも対応するが、価格上昇や発売から4年の空白期間が注目される。

編集部の評価は5点満点で4.0点だ。 AI処理を本体側で担える範囲が広がったほか、 スマートホーム 機器の接続規格「Matter」「 Zigbee 」「Thread」にも対応した。 ただし、こうした進化に伴って価格も上がった。

日本では10月29日に1万7980円（税込）で発売された。 もともとの完成度が高かったからこそ、次のモデルが登場するまでに4年もかかったのかもしれない。 先代モデルはAlexaへの呼びかけを拾う3基のマイクに加え、「eero」のWi-Fi拡張機能や在室センサー、1.73インチのフルレンジドライバーを備えていた。 生成AIを活用した新しい音声アシスタント「Alexa+」にも対応する。

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日本では早期アクセスの案内が順次行われており、その期間が終了した後もAmazonプライム会員は追加料金なしで利用できる。 AZ3プロセッサーの搭載によって、より多くのAI処理を本体側で担えるようになったため、応答速度やプライバシー保護の向上も期待できる。 先代のEcho Dotを使っていた頃は、週に1、2回ほどAlexaにもう一度呼びかけなければならないことがあった。 マイクが改良された新型では、一度の呼びかけで反応してくれることが増えた。