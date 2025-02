EasyPark Group、Parkopediaを買収しコネクテッドカー・サービスとモビリティデータアグリゲーションを強化

EasyPark Groupは、コネクテッドカーサービスとモビリティデータアグリゲーションの世界的なリーダーであるParkopediaを買収しました。この買収により、EasyPark Groupは、高精度で完全なデータと、比類のないグローバルな決済機能を基盤としたシームレスでエンドツーエンドのドライバー体験を提供できるようになります。

本日、 デジタルパーキング とモビリティソリューションのリーディングプロバイダーであるEasyPark Groupは、 コネクテッドカーサービス と モビリティデータアグリゲーション の世界的なリーダーである Parkopedia の戦略的買収を完了しました。この買収により、高精度の完全なデータと、比類のないグローバルな決済機能を基盤としたシームレスでエンドツーエンドの ドライバー体験 を実現します。\EasyPark GroupのCameron Clayton最高経営責任者は、次のように述べました。「 Parkopedia が加わることで、ドライバーの旅はよりシームレスになります。 Parkopedia の車内でのデータ連携と決済技術は、当社の デジタルパーキング ソリューションと路上駐車設備と組み合わせることで、ドライバーの経験全体に対応することができます。私たちは共に、ドライバーの移動をよりスムーズにし、世界のモビリティ業界全体のためのオープンプラットフォームを作り続けていきます。」\ Parkopedia の買収は、完全に統合された ドライバー体験 を提供するためのEasyPark

Groupとの10年にわたる協力関係を基盤とするものです。Parkopediaの駐車場、EV充電、給油、有料道路の決済に関する高度な車載データと決済技術は、EasyPark Groupのデジタル決済に関する専門知識を補完するもので、駐車場システム、デジタルプラットフォーム、車載ソリューションのシームレスな統合を可能にします。ドライバーや自動車メーカーにとっては、この統合により、より幅広い車種や顧客プロファイルに対応できるようになります。都市にとっては、モビリティと交通政策を策定し、都市空間の効率的な利用を改善するためのデータ主導の洞察が得られます。\Parkopediaの創業者兼最高経営責任者であるEugene Tsyrklevichは、次のように述べました。「これはデータ駆動型モビリティにとって変革の瞬間です。EasyPark Groupとともに、私たちは能力を結集し、精度の高いデータと決済の専門知識に基づいて構築された新しい製品や機能を提供することで、コネクテッドカー・サービスを強化し、自治体や自動車業界全体のデータ収益化の機会を拡大します。私たちのリソースを組み合わせることで、イノベーションとサービス提供を加速させ、ユーザーを喜ばせ続け、シームレスでグローバルなモビリティを実現します。」\合併会社を所有する投資会社であるVitruvian Partners、Verdane、Searchlight Capital Partners L.P.は、この買収を支持しています。当事者は取引条件を開示しないことで合意しています。EasyPark Groupは、都市をより住みやすくするというビジョンを掲げるグローバル・モビリティ・プラットフォームです。80ヶ国以上、6,000以上の都市に展開し、世界中の駐車場とモビリティを簡素化しています。2024年、EasyPark Groupは、フィナンシャル・タイムズとスタティスタによって、ヨーロッパで最も急成長している企業の1つに認定されました。そして2025年1月、Flowbirdを買収し、その範囲を拡大しました。テクノロジー、データ、インサイト、ペイメント、ユーザーチョイスによって、都市生活をより快適なものにする世界有数のモビリティ・プラットフォームを創造していきます。\Parkopediaは、世界中の自動車メーカー、団体、数百万人のドライバーに利用されているコネクテッドカー・サービスのリーディングプロバイダーです。Parkopediaは、90ヶ国で駐車場、EV充電、給油、有料道路の検索と決済をサポートしています。Parkopediaはまた、ドライバーや自動運転車が屋内の空いている駐車スペースまでナビゲートするための非常に詳細な駐車場マップと対応するアルゴリズムを開発しています。詳しくはbusiness.parkopedia.comをご覧ください





