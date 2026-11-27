お笑いコンビ・EXITのりんたろー。さん（40）とタレントの本郷杏奈さん（35）夫妻が26日、『第19回ペアレンテ

お笑いコンビ・EXITのりんたろー。 さん（40）とタレントの本郷杏奈さん（35）夫妻が26日、『第19回 ペアレンティングアワード』の授賞式に登場。 子育てをしていくなかで、夫婦で協力し合ったことを明かしました。

今年5月に、第2子となる女の子の出産を報告した本郷さん。 出産にあたり夫婦で協力しあったことについて聞かれると本郷さんは「長男優先にするようにしていましたね」と回答。 これについてりんたろー。 さんは「長男生まれてからママと離れるっていう期間があまりなかったものですから、そこは結構丁寧にケアしていったかなという記憶はありますね」と明かしました。

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“第2子が生まれる前の長男の焼きもち”についてりんたろー。 さんは「もうそのとき2歳とかだったんですけどママを無視して。 めちゃくちゃ人間としての感情が生まれてるんだっていうのを驚いたんですけど」とコメント。 その後については「布巾を取ってきてくれたりとか、泣いているときに僕たちに教えてくれたりとかちゃんと人間だなっていう瞬間は見られましたね」と、長男の成長を感じたエピソードを明かしました。