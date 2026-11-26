お笑いコンビ・EXITのりんたろー。とタレントの本郷杏奈夫妻が26日、都内で行われた『第19回ペアレンティングアワード』の授賞式に出席。第2子の誕生にあたり、長男の気持ちを最優先にした夫婦の配慮を明…

りんたろー。 は「長男が生まれてから、ママと離れる期間があまりなかったものですから、そこは結構丁寧にケアしていた記憶があります」と説明。 当時の長男は2歳で、妹の誕生や母親と離れることへの複雑な感情を整理するのは難しい時期だと考えていたと明かした。

本郷の出産後、長男が初めて母親と再会する際には、第2子を病院側に預け、母子2人だけで過ごせる時間を設けた。

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「初めてママと会う時も、第2子を病院の方に預けて、その前にママとの時間が取れるようにというのは意識しました」と振り返った。 それでも長男は、少しずつ兄としての気持ちを育んでいった。