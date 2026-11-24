日産サクラとBMW iX5のバッテリー容量を東京の家庭消費電力と比較した結果、新型iX5のバッテリー容量は一人暮らしの月間電気使用量にほぼ相当することが明らかになった。また、350kWの超急速充電が単身世帯1590軒分の電力を必要とすることや、温水洗浄便座の年間消費電力との対比なども解説されている。

日本で売っている一般的な乗用BEVの現行モデルとして最もバッテリーが小さいのは「日産サクラ」と「三菱eKクロスEV」でその容量は20kWh。 逆に バッテリー容量 が大きいのは筆者が調べた限りBMWの「iX5」（※国内導入はまだ）で上位仕様「60 xDrive」は141kWhも積んでいる。

それにしてもサクラの7倍って！！！！ ……と聞いても家庭の電力にするとどのくらいなのかなかなかイメージが湧かないのだが、東京都の「家庭の省エネハンドブック2025」によると、集合住宅に1人で暮らしている家庭の平均電気使用量は161kWhとのこと。 すなわちサクラのバッテリーに蓄えられる電気は、集合住宅に1人で住んでいる人が1カ月に使う電力の8分の1（＝4日分弱）ほど。

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新型iX5だと1カ月分よりちょっと（サクラ1台分相当）少ない電気を貯められるということになる。4日分弱のサクラはともかく、iX5の“だいたい1カ月分”なんていわれるとすごい量だなあ。 iX5 60 xDriveの航続距離はWLTPモードで645～845kmとのことだけど「東京～名古屋間を往復するだけでマンション一人暮らし1カ月分の電気を消費してしまう」ってことだから、BEV（というか自動車）がどれだけたくさんのエネルギーを消費かということにあらためて驚く。 ちなみに3人世帯の平均だと、集合住宅で329kWh、一戸建てでは406kWhの電気を1カ月に消費するのだとか。

サクラが1台分のバッテリーの電力量を「1サクラ」、iX5が1台分のバッテリーを「1iX5」とすると、前者は「16.5サクラ」であり「2.3iX5」。 後者は「20.3サクラ」で「2.9iX5」となる。 逆にいえば、もしも急速充電器で3台のiX5が同時に（実際にはあり得ない状況だけれど）バッテリーが空の状態から満充電にすれば、一戸建てで3人暮らしの人が消費する1カ月分以上の電力を飲み込むということになるのだ。 すごいなあ。

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まず集合住宅に1人で住む人が消費する1時間あたりの電力を算出すると、1カ月の総電力量÷日数÷1日の時間で求められるから、161kWh÷30.5日÷24時間≒0.22kWh。 そこから計算すると、出力350kWの超急速充電は1時間で一人暮らし約1590世帯分の電力を必要とするということになる。1590軒分ですか……！ ただし、温水洗浄便座の年間消費電力は160kWh程度とのこと。 つまり一人暮らし1カ月分の電力量に相当することになる。

絶えず発熱させているから仕方ないとはいえ、最新iX5の141kWhはそれよりも少ないと考えると、意外と大したことない……というか温水洗浄便座ってけっこう電気を食うのね。