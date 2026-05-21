EVが好きな方必見！最新令和EVにクラシックかつ力強い個性を与えるアイテム購入方法まとめ

現代の新しい電気自動車の最新modelに、デカール BULLDOG、テールゲートスポイラー、LEDフォグライト バイカラー、15インチアルミホイール ME-027、ブラックエンブレムを組み合わせることができます。これにより全般的なEVの個性を強化し、快適なEVライフや災害時における準備をサポートします。

「デカール BULLDOG」「テールゲートスポイラー」「LEDフォグライト バイカラー」「15インチアルミホイール ME-027」「ブラックエンブレム」を組み合わせることで、令和の最新EVにクラシック且つ力強い個性を与えることができます。

さらに、快適なEVライフや災害時の備えとして頼もしい充給電アイテムも充実しています。 一般的な200Vコンセントに対応した充電ケーブルに加え、6kW充電に対応する「普通充電器（Honda EV Charger）」をラインナップ。 さらに、スーパーワンのバッテリーを家庭用蓄電池として活用でき、最大出力5.9kWの放電機能を備えた「V2H 充放電器（Honda V2H Stand）」も新たに設定されました。

また、アウトドアや緊急時に車から簡単に電気を取り出せるAC外部給電器「Honda Power Supply Connector」を使用すれば、最大1500Wまでの電気製品が外出先でも利用可能となります。 ブルドッグ スタイルを構成するアイテムの価格は、デカール BULLDOGが2万3100円、テールゲートスポイлерが7万7000円、LEDフォグライトが8万2500円、アルミホイール ME-027が3万800円／1本、ブラックエンブレムが2万2000円です





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