EUはもともと安全保障をNATOに委ねる緩やかな政治経済連合であり、敵国想定はなかった。EU憲法条約ではテロ対策が主な安全保障課題とされ、ロシアを想定したことはなかった。ヨーロッパ連合の理念はサン＝ピエールやカントの永久平和論にまで遡り、戦争を避けるための連合構想が歴史的に存在した。

EUはもともと緩やかな政治と経済の連合であり、そこには敵国の想定などなかった。 その理由は、安全保障は北大西洋条約機構（ NATO ）が担うもので、EUの課題ではなかったからである。

EU憲法条約の安全保障（I-40条）の最大の課題はテロリズムとの闘いであり、ロシアといった敵が出現するなどとは想定されていなかった。 EUは、ゆくゆくはロシアまでを含む可能性を想定に入れていた全ヨーロッパ連合であることから想定外の話であったともいえる。 こうした危惧は、すでに2004年10月29日にEU憲法条約草案が提出されたときに始まっていた。 EUが緩やかな連合から「合衆国連合」へと変貌する道を歩み始めたからである。

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EUがヨーロッパ合衆国連合を目指すという話は、EUそのものの理念の歴史の中にある。 ヨーロッパは小国に分かれ、つねに敵対し、戦争に明け暮れていた。 皮肉にもこれがヨーロッパを強くし、発展させていたことも確かだ。 しかし、悲惨な戦争の結果に嘆き、「ヨーロッパ連合」を夢見る者は昔からいた。