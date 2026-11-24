欧州委員会は中国との合意を受け、EVなど輸入規制を実施。日本に対する輸入枠は約17万台に設定され、トヨタなど日本メーカーに大きな影響が及ぶ見通し。

欧州連合（EU）の執行機関である 欧州委員会 は、中国との貿易協議の合意を踏まえ、 電気自動車 （EV）やハイブリッド車（HV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）の輸入規制措置を正式に決定した。この措置により、これまで中国産車両が主な対象とされてきたが、日本製車両も新たに規制対象に含まれることとなった。 トヨタ自動車 などHVに強みを持つ日本メーカーへの影響が懸念されている。

国別輸入枠の設定と期間

EUが発動するセーフガード措置は最長で200日間適用され、12月1日から2027年6月まで暫定的に発動される。この間、EUは追加の調査を行い、その結果に基づいて措置の継続可否を判断する。国別には具体的な輸入枠が設定され、2025年の輸入量を基準にして15%強を上乗せした数量を上限とする。この枠を超えた輸入は認められない。

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国別に割り当てられる具体的な数量では、中国に対しては約19万台、日本に対しては約17万台が上限として設定される。この数字はEUの調査結果を反映したものだが、日本メーカーにとって輸出先であるEU市場での販売制約となる可能性がある。規制期間は2027年6月までの約2年半に及ぶ見込みである。

日本車の優遇排除と国内産業保護

EU側が検討している欧州製電気自動車などの優遇策については、EU議長国のアイルランドがまとめた修正案で方向性が示された。修正案では、日本などの第三国で組み立てられた車両については優遇対象から除外する方針を維持している。日本側は官民を挙げて「日本製の車両を優遇対象に加えるよう」EU側に強く求めてきたが、この要求は受け入れられなかった。

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欧州自動車産業は中国勢の猛威により経営が悪化しており、EU域内での生産維持と雇用保護を優先する動きが支配的だ。このため、域外の他国に対する「冷遇」の流れは変わっていない。修正案は11月23日付でEU加盟国に提示されたが、日本製や韓国製の部品を使用してEU域内で組み立てた車両については、条件付きで欧州製と同等に扱う配慮が見られる程度に留まっている。

自動車業界への波及影響

この規制措置は、トヨタ自動車に限らず、日本全体の自動車輸出に影響を与える可能性がある。日本はHVに強みを持つが、EUの電気自動車シフトと相まって、販売戦略の見直しを迫られる局面になり得る。特に、EU市場でのシェア維持が課題となっているメーカーにとっては、価格競争力や供給体制の変更を余儀なくされる可能性がある。

同時に、欧州連合の政策決定プロセスにおいて、アイルランド議長国の役割や加盟国間の合意形成の難しさも浮き彫りになっている。日本側は引き続き対話を続けていく考えだが、EU内の保護主義的な傾向が強まる中、円滑な解決策を見つけるのは容易ではないとの見方もある。今後のEU加盟国間の交渉動向と、2027年までの措置継続可否の判断が注目される。