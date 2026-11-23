EUは外国による情報操作と干渉（FIMI）の概念を掲げ、ロシアの偽サイトやSNS、AIを活用した世論影響工作に対抗している。特にルーマニア大統領選でのTikTok動画を用いた組織的な支持工作にロシアの関与が疑われ、憲法裁判所が選挙やり直しを命じた。

偽サイトやSNS、人工知能（AI）などを駆使し、他国の世論に影響を及ぼそうとする ロシア の動きに欧州連合（EU）が警戒を強めている。 EUは「 FIMI 」（外国による 情報操作 と干渉）という概念を掲げ、組織的な情報拡散の仕組みに着目。

ロシアの「見えざる脅威」に取り締まりや制裁発動で対抗している。 選挙にロシア関与疑い FIMIの典型例とされるのが、東欧ルーマニアでの2024年の大統領選だ。 親露派の無所属候補、カリン・ジョルジェスク氏の支持動画が動画アプリ「TikTok（ティックトック）」で不自然に急拡大し、第1回投票でジョルジェスク氏は首位に立った。 ルーマニア国家視聴覚評議会（CNA）のバレンティン・ジュカン副会長は「わずか数日で（TikTok動画は）5000万回以上の視聴数に達した」と当時を振り返る。

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大量のコメント投稿やインフルエンサーを使った組織的な拡散工作が確認され、ロシアの関与が疑われた。 憲法裁判所は12月、不正行為があったとして決選投票を目前に選挙やり直しを命じた。 日本でも13件、EUが報告 EUは21年以降、外国の政府や企業が情報を意図的・組織的に拡散させる行為をFIMIと定義している。

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「認知戦」よりも明確に外国が主体であることを示し、取り締まる意図がある。 EUは、偽サイトのドメイン名やサーバー、プログラムコードなどを調べ、情報操作ネットワークの実態を解明。 分析結果を加盟国や国際的な協力相手と共有し、対抗策につなげている。