EU、ロシア・ウクライナ和平協議に欧州5カ国とEU機関を派遣へ

EUは13日、ダブリンで開いた非公式首脳会議で、米国仲介によるロシアとウクライナの和平協議に仏独英伊ポーランドの5カ国とEU機関を派遣すると決めた。コスタEU大統領が発表し、欧州安全保障を巡る交渉への影響も焦点となる。

EU（欧州連合）は13日、議長国アイルランドの首都ダブリンで非公式首脳会議を開き、米国の仲介でロシアとウクライナの和平を目指す協議に、欧州の代表としてフランス、ドイツ、英国、イタリア、ポーランドの欧州5カ国とEU機関を派遣することを決めた。コスタEU大統領が会議後の記者会見で明らかにした。

和平協議の仲介役を務めるトランプ大統領の娘婿クシュナー氏の発言が、今回の決定の直接のきっかけとなった。欧州の参加がどのような形で実現するのかが、今後の交渉の行方を左右する局面に入っている。

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非公式首脳会議で決まった欧州代表の派遣内容

EUは13日、ダブリンでの非公式首脳会議で、仏独英、イタリア、ポーランドの欧州5カ国とEU機関を協議に送り込むことを決定した。派遣の枠組みは、この会議で示された欧州側の対応方針として位置づけられている。

クシュナー氏は10日と11日の両日、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビでロシアとウクライナとの3者協議を行った。その後、欧州が1人の代表を決めれば大きな成果になるとの考えを示していた。

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クシュナー氏はアブダビでの協議後にロシアを訪問し、12日にダブリン入りした。ウクライナのゼレンスキー大統領と会談したうえで記者会見に臨み、ロシアとウクライナの双方が協議に欧州のパートナーを加えることに合意したと発表した。

クシュナー氏とコスタ氏の代表人数を巡る見解

クシュナー氏は、欧州が1人の代表に人選を絞ることが望ましいという立場を示していた。欧州を協議に加えるうえでは、代表を一本化するほうが話を進めやすいと考えていたとみられる。

これに対しコスタEU大統領は13日の記者会見で、欧州はひとつの声で発言すると述べた。複数の代表で臨んでも問題はないと強調し、人数を一人に絞る必要性を否定した。

米側はロシアとウクライナの停戦について、欧州の安全保障を踏まえた合意を目指す方針を示している。一方で欧州側は、自分たちの関与がないまま重要な決定が下される事態、いわゆる頭越しの決定を警戒してきた経緯がある。

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アブダビでの協議には、仏独英伊の4カ国と欧州委員会がそれぞれ代表を送っていた。しかしロシアは、この時点では欧州側との対話を拒否しており、欧州が協議の場に正式に入れるかどうかは不透明な状況が続いていた。

欧州の関与が今後の協議と安全保障に与える影響

クシュナー氏は、3者会議に欧州を加えた枠組みで協議を続けることに意欲を見せている。ロシアとウクライナの停戦交渉に欧州が正式な当事者として加わるかどうかは、今後の協議の形を大きく変える要素になる。

今回の決定は、ウクライナ情勢を受けた欧州の安全保障のあり方に直接関わる。米国主導で進む交渉の中で、欧州がどこまで意思決定に関与できるかは、欧州各国の防衛や外交の立ち位置にも影響するとみられる。

記事の時点では、次回協議の具体的な日程や場所は示されていない。今後は、欧州の代表を加えた3者会議という枠組みが実際に動き出すかどうかが、次の注目点となる。