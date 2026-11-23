88×17×61.5mmのスリムな筐体にESS Technology製DACとXMOS製USBコントローラーを搭載し、最大768kHz/32bit PCMやDSD512再生に対応する本格派のUSB DAC/ヘッドホンアンプが登場。同軸入力やバランス出力も備え、実売価格は2万6500円と手頃な価格設定。

本体は88×17×61.5mmで重量約100g。 スリム＆コンパクトな筐体に、本格的なオーディオ回路を組み込んだ、 ヘッドホンアンプ 搭載の USB DAC 。 最大768kHzの ハイレゾ音源 やDSD、MQA再生にも対応する本格派モデルでありながら、実売価格は2万6500円で買える価格も魅力です。

DACチップにESS Technologyの「ES9038Q2M」、USBコントローラーにXMOSの「XU216」を採用し、USB Type-C入力時で最大768kHz/32bitのPCMとDSD512（DoP接続時はDSD256）のDSD音源の再生に対応しています。 本体には同軸デジタル入力も備え、MQAのフルデコードにも対応しています。 ヘッドホン出力はバランス駆動用の4.4mm端子と一般的な3.5mm端子の2系統を装備。

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出力は4.4mm接続時で211mW（32Ω）／167mW（150Ω）／83mW（300Ω）、3.5mm接続時で125mW（32Ω）／35.3mW（150Ω）／17.6mW（300Ω）というスペックです。 オペアンプ、バッファー、アナログボリュームなども有名ブランドの高品質なパーツを採用。 電源やクロックもこだわっており、高音質にこだわっています。 USB端子は一般的なUSB-C端子に加えて、独自仕様のUSB-C端子も備えており、USB充電器を接続しての電源供給や、専用アクセサリーの接続に対応しています。

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