ERPCがウェイトリスト機能を導入 在庫状況のリアルタイム確認と優先案内で人気リソース確保を支援

ERPCは、リージョンごとの在庫状況をリアルタイムで確認できるウェイトリスト機能をダッシュボードに追加しました。在庫がある場合はすぐに購入可能で、ない場合はワンクリックでウェイトリストに登録でき、入荷時に優先的に案内されます。対象リソースはVPS、ベアメタルサーバー、専有RPCなど多岐にわたり、16言語に対応したダッシュボードから誰でも簡単に利用可能です。この機能により、ユーザーは在庫を待つだけでなく、需要の高いリソース・リージョンへの入荷を促進する意思表示としても活用できます。

ERPC は、新たに ウェイトリスト 機能を導入しました。 この機能により、ユーザーはリージョン選択画面で各リージョンの 在庫状況 をその場で確認できます。 在庫があるリージョンには「在庫あり」と数量が表示され、すぐに確保できないリージョンには「 ウェイトリスト 」と加入ボタンが表示されるため、カートに入れる前に確保できるかどうかを一目で把握できます。

アムステルダム、フランクフルト、ニューヨーク、東京、ロンドン、シンガポール、シドニーといった複数のリージョンについて、それぞれの在庫状況を一覧で確認可能です。 どのリージョンに在庫があり、どのリージョンに需要が集まっているのかがその場で分かります。 すぐに確保できないリソースには、その場でワンクリックでウェイトリストに加入できます。 リージョン選択画面の「ウェイトリスト加入」ボタンを押すだけで、そのリソースとリージョンのウェイトリストに登録され、改めてフォームに入力したり、サポートに個別に連絡したりする必要はありません。

加入は、リソースの種別・リージョン・契約形態（年額／月額／時間課金など）の組み合わせごとに記録され、同じ組み合わせに重ねて加入しても二重登録にはなりません。 加入したウェイトリストは、ダッシュボード上でいつでも一覧で確認でき、状況に応じて自分で取り消すこともできます。 ワンクリックで登録し、あとは入荷のお知らせを待つだけで、確保までの流れを自分のペースで進められます。 ウェイトリストは、単なる通知仕組みではなく、加入いただいた方は入荷した在庫の優先割当の対象となり、入荷時に優先的にご案内します。

人気リソースは入荷後まもなく利用が決まることが多いため、ウェイトリストに入ることで次の入荷を逃さず、優先的に案内を受けられます。 さらに、お目当てのリソースが入荷・ドロップした際には、個別に連絡があり、在庫が出ているかどうかを気にしながら何度もダッシュボードを開き直す必要はありません。 ウェイトリストに入れば、入荷のタイミングは知らされるため、ユーザーは本来集中したい開発や運用に専念しながら、お目当てのリソースの入荷を待つことができます。

ERPCは、Solanaバリデータが高密度に集積するプレミアムデータセンターに近接したリソースを提供しており、性能への評価が高いリソースほど多くの開発者・運用者に選ばれ、入荷とほぼ同時に利用が決まっていきます。 実際にお問い合わせが多いのは、フランクフルト（FRA）リージョンのプレミアリソースや、ERPCのGeyser gRPC最上位プランであるgRPC Maxなどです。 提供開始初日から、ロンドンのプレミアムVPSや、フランクフルトのプレミアムベアメタルといったリソースに、さっそく多くのウェイトリスト登録が集まっています。

こうした評価の高いリソースほど、ウェイトリストに入ることで入荷時に優先的に案内できます。 在庫をただ待つのではなく、あらかじめウェイトリストに登録することが、人気リソースの入荷時に優先案内を受けるための最も分かりやすい導線です。 ウェイトリストに登録いただくと、利用者の希望するリソースとリージョンは、今後の入荷計画を判断するための重要な指標となります。 同じリソース・リージョンに希望が集まるほど、入荷を優先的に厚くしてまいります。

登録は、単に順番をお取りいただくだけでなく、そのリソースを次回以降の入荷で手厚く用意するための判断材料となります。 ウェイトリストは、入荷時の優先案内と連絡の入口であると同時に、希望のリソースを的確にお届けするための窓口でもあります。 在庫をただお待ちいただくよりも、ウェイトリストにご登録いただくことで、希望に沿ったリソースをより早くご用意しやすくなります。 ウェイトリストへの登録状況をもとに、需要の高いリージョンやリソースを把握し、次回以降の仕入れ判断に反映してまいります。

ウェイトリストの対象となるのは、物理的な在庫を確保して提供しているリソースです。 具体的には、VPS、ベアメタルサーバー、専有RPC、専有Geyser gRPC、Direct Shreds（Epic Shreds Direct）、そしてメインネット／テストネットのバリデータ運用といった、ERPCが在庫として用意するリソースが対象です。 在庫を追跡しているリソースは、リージョンごとの在庫状況を確認し、すぐに確保できない場合はその場でワンクリックでウェイトリストに加入できます。

リージョン別の在庫表示とワンクリック加入は、対象となるリソースを順次広げています。 ウェイトリスト機能は、ERPCダッシュボードから利用できます。 ERPCダッシュボードは、英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ロシア語、韓国語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ヒンディー語、トルコ語、オランダ語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語の16言語に対応しており、ユーザーは普段使いやすい言語で在庫状況を確認し、ウェイトリストに加入し、加入状況を管理できます。

ウェイトリストを通じて確保いただけるのは、低遅延を重視して設計されたERPCのSolana特化リソースです。 ERPCは、配信元バリデータ、受信エンドポイント、処理ノードをSolanaバリデータが高密度に集積するプレミアムデータセンター内に配置することで、距離由来の遅延を設計の段階で抑えています。 人気リソースほど多くの開発者に選ばれているのは、それだけ性能への評価が高いことの裏返しでもあります。

ERPCプラットフォームでは、Solana RPC、WebSocket、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream、Direct UDP Stream（Raw Shreds）、VPS、ベアメタルサーバー、SWQoS、Pyth対応Price API、Jet Analytics & Indexed RPCを同一プラットフォーム上で組み合わせて利用できます。 ウェイトリストを通じて案内されたリソースは、こうしたプラットフォーム全体と組み合わせて活用できます。

ERPCは、Solanaアプリケーションごとに必要な構成が異なることを前提に、必要なリソースを必要なだけ、ふさわしい場所で提供することを目指しています。 月額・年額・時間課金という契約形態、SOL / USDC / EURCによるクレジット購入に加え、今回のウェイトリストにより、人気リソースの入荷時に優先案内を受けられる選択肢が加わりました。 気になるリソースは、いますぐダッシュボードを開けば、どのリージョンに在庫があるかがその場で分かります。 すぐに確保できるリソースはそのまま、人気で埋まりやすいリソースはワンクリックでウェイトリストに。

すでに多くの開発者・運用者が、お目当てのリソースのウェイトリストに名を連ねています。 ぜひ、ダッシュボードで必要なリソースを確保する準備を整えてください。

ウェイトリスト、在庫状況、対象リソース、リージョン、Solana RPC、WebSocket、Geyser gRPC、gRPC Max、Shredstream、Direct Shreds（Epic Shreds Direct）、VPS、ベアメタルサーバー、専有 RPC、SWQoS、Pyth対応Price API、Jet Analytics & Indexed RPC、バリデータ運用、年額・月額・時間課金、ERPCクレジット、構成相談に関するお問い合わせは、ERPCダッシュボードのサポートチケットからご相談ください。 普段使いやすい言語のまま、状況や構成の詳細を共有いただけます





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ERPC ウェイトリスト Solana 在庫状況 優先案内

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