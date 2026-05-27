EOST MODE: Mr. KARATE and a Certain Person Explore Sauhu Town

In the RPG mode 'EOST MODE', Mr. KARATE, who has arrived in Sauhu Town, is seeking talented individuals. Will they find the ultimate talent? The '餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition' includes the main game, Season Pass 1, and Season Pass 2. Season Pass 2 includes 5 characters, including 'Ken', 'Nightmare Girl', 'Blue Mary', 'Wolfgang Clawser', and 'Mr. KARATE', and a character from the anime '北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-', 'Ken'. The '餓狼伝説 City of the Wolves Standard Edition' is now available at a new price of 2,980 yen. The '餓狼伝説 City of the Wolves' is now available at a new price of 2,980 yen. The 'Standard Edition' allows you to play all game modes and characters except for DLC content.

RPGモード" EOST MODE "では、サウスタウンへとやってきたMr. KARATEが有能な人材を求め、とある人物とともに街を巡ります。 果たして、極限に至る人材は見つかるのか――。 初心者にも始めやすく、シリーズの魅力を存分に楽しめる本編＋ Season Pass 1 ＋ Season Pass 2 を収録した"餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition "は、現在好評配信中！

Season Pass 2では、"キム・ジェイフン","ナイトメアギース","ブルー・マリー","ヴォルフガング・クラウザー","Mr. KARATE"の5キャラクターに加え、アニメ "北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-"より"ケンシロウ"の参戦が決定。 全6キャラクターを毎月順次配信予定です。 Season 2の配信開始にあわせて、本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2をまとめて楽しめる"餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition"を6,490円（税込）でお求めいただけます。

今後のアップデートで追加されていくキャラクターもすべて使用可能となります。

"餓狼伝説 City of the Wolves Standard Edition"が2,980円の新価格で発売中！ "餓狼伝説 City of the Wolves"が、よりお求めやすい新価格で登場。 "Standard Edition"では、DLCコンテンツを除くすべてのゲームモードおよびキャラクターをプレイいただけます。 シリーズ未経験の方でも始めやすく、本作のバトルシステムやストーリーを存分に体験可能。

爽快なアクションを楽しめるバトルシステムや、1人用RPGモード"EOST"など、初めての方でも安心してプレイできる要素を多数搭載しています。 これから"餓狼伝説 City of the Wolves"をプレイされる方にもおすすめの内容となっています。 また、DLCキャラクター5体がセットになったSeason Pass 1（アンディ・ボガード/ケン/ジョー・東/春麗/Mr.BIG）の単体販売も開始しました。 新たなファイターたちとのバトルもぜひお楽しみください。

『餓狼伝説 City of the Wolves』について 『餓狼伝説 City of the Wolves』は、誰でも爽快なアクションを楽しめる操作性と、遊ぶほど奥深さが広がる駆け引きを両立した最新格闘ゲームです。 シリーズならではの魅力を受け継ぎつつ、独自のアートスタイル、新バトルシステム"REV",1人用RPGモード"EOST"など、初めての方でも入り込みやすい要素を多数搭載しています。 Season 2では、新キャラクターの追加やゲームバランスの強化によって、より多くの方が楽しめる内容へと進化しています。 アップデートした『餓狼伝説 City of the Wolves』の世界をぜひ体験ください





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