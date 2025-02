ENEOSグループのCCUS事業、Petra Nova CCUSプロジェクトがCO₂回収・貯留量500万トン達成

ENEOS Xplora株式会社の連結子会社であるPetra Nova Parish Holdings LLC が運営する米国テキサス州のCCUS事業、Petra Nova CCUSプロジェクトは、2025年2月に温室効果ガス(CO₂)回収・貯留量が累計500万トンを達成しました。

ENEOS Xplora株式会社の連結子会社であるPetra Nova Parish Holdings LLC が米国テキサス州で運営する CCUS 事業であるPetra Nova CCUS プロジェクトは、2025年2月に温室効果ガス(CO₂)回収・貯留量が累計500万トンを達成しました。本プロジェクトは、米国テキサス州のNRG社・W.A.

パリッシュ火力発電所から排出される石炭燃焼後の排ガスに含まれるCO₂を分離・回収し、同州内のウェスト・ランチ油田までパイプラインで輸送の上、CO₂を油田へ圧入することで、CO₂の地下貯留と同時に原油増産へ繋げる世界有数の規模を誇るCCUSプロジェクトです。2017年に商業運転を開始しました。本プロジェクトにおけるCO₂回収プラントは、燃焼後排ガスからCO₂を回収するものとしては、世界最大規模であり、年間約140万トンのCO₂を回収することができます。本プロジェクトでは回収されたCO₂を活用することで、油田での原油生産量を大幅に増加させています。また、回収されたCO₂は、徹底したモニタリング体制により、地下1600メートルの油田内に安定して貯留されていることが確認されています。今般、累計500万トン超のCO₂を回収・貯留するというマイルストーンを達成しましたが、この量は、約120万 台の自家用車が1年間に排出するCO₂量に相当します。現在、世界各地でCCS/CCUSの操業が行われておりますが、これだけの量のCO₂を回収・貯留した実績のある事業者は数社のみであり、当社が世界的なトップランナーと言える事業分野です。ENEOSグループは、長期ビジョンにおいて2040年度までにグループ排出分のカーボンニュートラル実現を目指しております。CCS/CCUS は、このための有力な手段の一つであり、当社は引き続きPetra Nova CCUSプロジェクトを通じて得たCO₂の分離・回収、輸送、圧入という、CCS/CCUS事業全体のバリューチェーンに関する知見・技術を活用し、カーボンニュートラル社会の実現に向けて取り組んでまいります。CCUS: Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage の略。CO₂を回収・貯留することに加え、新たな商品やエネルギー生成のために利用する技





