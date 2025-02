EDRアウトソーシング市場で競争激化、AI攻撃対策の重要性も

専門性の高いセキュリティ人材にEDR(Endpoint Detection and Response)を運用アウトソーシングするMDR(Managed Detection & Response)サービス市場が、従来SOCサービスを提供してきたSIer、通信事業者などのMSSP(Managed Security Service Provider)だけでなく、EDR製品ベンダー自身もSOCを運用してサービス提供に参入し、市場の競争が激化している。

専門性の高い セキュリティ 人材に EDR (Endpoint Detection and Response)を運用アウトソーシングする MDR (Managed Detection & Response)サービス市場が、従来SOCサービスを提供してきたSIer、通信事業者などのMSSP(Managed Security Service

Provider)だけでなく、EDR製品ベンダー自身もSOCを運用してサービス提供に参入し、市場の競争が激化しているという。情報セキュリティ担当者に対するグローバル調査によると、サイバー攻撃が「過去1年間増加した」と回答した人は世界全体で76%(日本は73%)、うち「攻撃にAIが使用されている可能性がある」と回答した人は46%(日本は34%)で、これを「深刻な懸念事項」だと捉えるセキュリティ担当者は72%(日本は66%)に上る。AIを使った攻撃への対策として、重要度が高いと回答した項目は、「定期的なトレーニングによる社内専門知識の強化」(全体92%、日本82%)、「高度な専門知識を持つ人材の確保」(全体91%、日本81%)、「外部のサイバーセキュリティ専門家の支援」(全体90%、日本91%)などが上位にランクインした。別の調査では、米国在住の消費者1044人を対象としたスーパー、コンビニ、飲食店における購買行動調査で、スーパーでセルフチェックアウトを選ぶ買い物客の最大の理由は「スピード」(77%)であり、セルフレジ利用比率が高いのは「Z世代(18~29歳)」(63%)など、納得できる結果が得られた。セルフレジでは、商品のスキャン漏れのような商品損失が起こる可能性があるが、店舗側では「スキャン漏れを検出して再試行を促すカメラ」(42%)、「(バーコードのない)野菜や果物を認識するスキャナー」(32%)といったスマートテクノロジーの導入で対策をとっているという。さらに、ITエンジニアの採用に携わる人事担当者107名を対象にした「外国人エンジニア採用」調査によると、エンジニアとして「外国人を採用した経験がある」企業は86%に達した。採用理由は「国内エンジニア人材が不足」(59.8%)がトップで、「グローバル化対応」(56.5%)がそれに続く。採用後のメリットとしては「社内のダイバーシティ促進」(56.5%)がトップ、それに続き「専門性の高い人材の確保」と「既存エンジニアの知見・技術アップ」(いずれも51.1%)が挙がっている。外国人エンジニアを「今後も採用したい」と回答した人は69.2%だった





asciijpeditors / 🏆 98. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

セキュリティ MDR EDR サイバー攻撃 AI 人材不足 グローバル化 ダイバーシティ

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

情報セキュリティ教育サービス『SPC Leak Detection』、標的型メール訓練サービス『SPC 標的型メール訓練』『KIS MailMon』との自動連携を開始情報セキュリティ教育サービス『SPC Leak Detection』、標的型メール訓練サービス『SPC 標的型メール訓練』『KIS MailMon』との自動連携を開始 株式会社ソースポッドのプレスリリース

続きを読む »

ネットワーク時代のセキュリティ対策:NDR導入における選定基準と実用的な手法サイバー攻撃の高度化とネットワーク環境の複雑化に対応するため、NDR(Network Detection and Response)の導入が注目されています。本セミナーでは、NDR導入における選定基準と具体的な手法について解説し、未知の脅威やゼロデイ攻撃を高精度かつ迅速に検知する方法をご紹介します。

続きを読む »

伊藤忠テクノソリューションズ、Cequence SecurityとAPIセキュリティ販売代理店契約を締結伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)は、APIセキュリティソリューションを提供するCequence Securityと国内初の販売代理店契約を締結しました。CequenceのAPIセキュリティプラットフォームと、「Managed API Securityアセスメントサービス」を提供開始し、通信事業、金融業、官公庁などを中心に、3年間で5億円の売上を目指します。

続きを読む »

「DiXiM Security Endpoint」を採用したウイルスチェック機能付きUSBメモリー「RUF3-KEVシリーズ」を1月下旬発売予定「DiXiM Security Endpoint」を採用したウイルスチェック機能付きUSBメモリー「RUF3-KEVシリーズ」を1月下旬発売予定 株式会社バッファローのプレスリリース

続きを読む »

ロイターのダフネ・プサラデキス氏ダフネ・プサラデキス氏はワシントンD.C.を拠点とするロイターの外交政策担当記者です。ロシアへの米国制裁の導入、制裁の実施、エチオピアの紛争に対する米国 response などを扱っています。2019年にはブリュッセルに所在するロイターで欧州連合の政治、エネルギー、気候政策をカバーしていました。

続きを読む »

デンソーアイティーラボラトリーの研究論文がEUSIPCO2024に採択デンソーアイティーラボラトリーの研究者太刀岡勇気による論文「Outlier Exposure with Efficient Division of Positive and Negative Examples for Anomalous Sound Detection」が、2024年8月にフランス・リヨンで開催された国際的な信号処理分野のトップカンファレンス「EUSIPCO 2024」に採択されました。

続きを読む »