【ブリュッセル=五艘志織】欧州中央銀行（ECB）は26日、政策金利を据え置いた10月理事会の議事要旨を公開した。会合では次回12月に向けて利上げの選択肢を残しつつ、物価安定への決意を示すことが重要だとの認識を共有していた。10月28〜29日に開いた会合では政策金利の中銀預金金利を2.5%で据え置いたが、議事要旨では多くのメンバーが今回（10月）の利上げでも支持する意向だったことが明らかになった

【ブリュッセル=五艘志織】欧州中央銀行（ECB）は26日、政策金利を据え置いた10月理事会の議事要旨を公開した。 会合では次回12月に向けて利上げの選択肢を残しつつ、物価安定への決意を示すことが重要だとの認識を共有していた。 10月28〜29日に開いた会合では政策金利の中銀預金金利を2.5%で据え置いたが、議事要旨では多くのメンバーが今回（10月）の利上げでも支持する意向だったことが明らかになった。

「物価見通しが大幅に改善しない限り、タイミングだけの問題だ」と指摘していた。 市場では12月会合での追加利上げ観測が高まっている。10月のユーロ圏の消費者物価指数は前年同月比4%上昇と高止まりが続く。 議事要旨によるとインフレ率がECB目標の2%に戻るのが28年以降にずれ込むとの懸念も表明された。 ユーロ圏の物価上昇は引き続きエネルギー価格が主因だ。

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ECBはエネルギー以外への「二次的波及」については「明確な兆候はなお見られない」としつつ、幅広い品目への影響を注視する。 食品価格や生活費の高騰が今後の賃金交渉に影響する可能性にも言及した。 11月に入ってからも複数の理事会メンバーがインフレに警戒感を示す。 独連邦銀行（中銀）のナーゲル総裁は18日、独メディアに「再び金利を引き上げる必要があるかもしれない」と話した。