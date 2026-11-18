電子商取引スタートアップのSTRACTが、ユーザーの好みに合わせた商品提案と購入支援を行うAIエージェント「DONDO」を正式発表した。既存のPLUG機能を一新し、12億円の資金調達も完了した。

電子商取引 （EC）専門のスタートアップ企業であるSTRACTは18日、国内のEC市場に特化した新しい人工知能（AI）エージェント「DONDO」の公式発表を行った。この AIエージェント は、利用者が複数のECサイトを横断して比較し、個人の好みや予算制約に最適な商品を提案する機能を持つ。購入手続きの最終段階に至るまでのサポートを自動化することで、ユーザーの購買体験を最適化する。

AIが消費者の好みを分析し提案する仕組み

「DONDO」の核心的な機能は、ユーザーが許諾を与えた場合に取得されるECサイトの閲覧履歴や購入記録に基づいた行動分析にある。これらのデータを活用してAIが個人の嗜好を学習し、価格変動や在庫状況の変化が発生した瞬間に、ユーザーに対して先回りして最適な提案を行うことが可能になる。従来の検索エンジンとは異なり、単なる情報提供だけでなく、文脈に応じたインサイトを提供するのが特徴である。

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また、各ECサイトが独自に運用しているポイントシステムや会員ランク、保有するクーポンなどの情報も、AIが自動で計算・統合する。これにより、最終的な支払い金額を最も効率的に抑えるための最適な組み合わせを提示する。ただし、購入ボタンを押す最終決断と操作は、あくまでユーザー自身が行う設計となっており、完全な自律買い付けではなく、ユーザー支援型のアシスタンスとして機能する。

既存アプリの機能一新と資金調達の状況

今回発表された「DONDO」は、同社がこれまで手がけてきたEC購入支援アプリ「PLUG」の名前と機能を一新したものである。PLUGはアップルのブラウザ「Safari」の拡張機能として提供されており、複数のECサイトの価格をリアルタイムで比較してより安価なサイトを提案するサービスとして知られていた。2024年4月時点における累計ダウンロード数は300万を突破しており、ユーザーベースが確立されている。

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今回のリニューアルにより、単なる価格比較に留まらず、パーソナライズされた商品提案へとサービスレベルを大幅に引き上げる狙いがある。同時に、EC事業者向けのAIエージェント「uretekuAI」も併せて発表された。「uretekuAI」は、セール告知の作成や顧客とのやりとりなどの運営業務をAIに指示でき、競合ECサイトとの比較分析や改善提案を行うことで、事業者の業務効率化を支援する。

資金調達の規模と今後の市場展開への影響

stractは事業拡大を支えるため、第三者割当増資と融資を組み合わせた総額12億円の資金調達を実施した。引き受け手にはNTTドコモ・ベンチャーズやGMOベンチャーパートナーズなどの主要なベンチャーキャピタルが含まれており、業界内での信頼性が高まっている。これにより、同社の累計調達額は26億2000万円に達した。

この資金調達により、STRACTはAIエージェントの開発および市場展開にさらにリソースを集中させることができる。特に、PLUGが確立した300万人という大規模なユーザー基盤を活かし、DONDOを通じてより高度なパーソナライズされたEC体験を提供していく予定である。この動きは、国内EC市場におけるAI活用標準化への影響が大きく、競合他社にも新たな技術トレンドをもたらす可能性がある。

今後、STRACTは「DONDO」と「uretekuAI」の連携によるシナジー効果を高め、消費者側と事業者側の両方から価値を創出するプラットフォームとして地位を確立していく見込みである。EC市場のデジタルトランスフォーメーションにおいて、ユーザー体験の向上と運営効率化を両立させるモデルとして注目されるであろう。