EBiDAN：永遠の絆を奏でる6人組の音楽とダンスの新境地

EBiDANは恵比寿学園男子部に所属する6人組グループで、デビューから注目を集め始めて。フランス語の名前に由来する永遠の絆を象徴し、国内外で多数の曲をリリース。2026年に綾小路翔プロデュースのEP『Osyan』を発表し、パシフィコ横浜国立大ホールを拠点に東名阪ツアーを計画。恋愛リアリティショーをモチーフとしたMVをはじめ、SEKAI NO OWARIやパワーパフボーイズとのコラボ撹乱、ダンスとメロディーの融合で、多彩な音楽性とダンスパフォーマンスで注目を集めている。

EBiDANは恵比寿学園男子部に所属するメンバー6人組によるメインボーカルとダンスを特色とするグループであり、正式にはFRで「 永遠の絆 」を意味する名称の現音を採用し、直訳すると『Lien éternel』というフランス語の表記を使用している。

現在のメンバーは芳賀柊斗、近藤駿太、高岡ミロ、森田璃空、武田創世、および武田真之である。 各メンバーは、ボーカルだけでなく、音楽制作や振付に関する企画にも積極的に関わり、韓国のヒップホップダンスから日本のアニメソングに至るまで多岐にわたるスタイルを取り入れ、グループとしての一貫したアイデンティティを確立してきた。

グループは2023年4月29日に神奈川県横浜市にあるパシフィコ横浜 国立大ホールで開催されたライブイベント『EBiDAN THE PARADE』にて正式にデビューし、その翌日に彼らの初のデジタルシングル『LOVE Communication』を全国的に配信リリースした。 以降は毎月のリリーススケジュールに従い、新曲を登場させ続け、そのパフォーマンスは主に大型ホールやツアーで行われている。2026年3月には、氣志團メンバーである綾小路翔氏がプロデュースに関わり、彼を起点とした単曲をリードトラックに配置した最初のEP『Osyan』をリリースしたことにより、音楽的にさらに幅広いジャンルを端正に掘り下げる道筋を示した。

さらに同年度4月から6月にかけて、音楽ファンの間で高い人気を誇るパシフィコ横浜国立大ホールを拠点に、東名阪を巡るツアーを実施する計画も発表している。 ミュージックビデオ制作においては、恋愛リアリティショーをモチーフにしたコンセプト映像を制作し、タイトルは『メロい男』を目指す一連の物語を描いている。 ELIENの全メンバーが、メロ男爵と呼ばれる想像上の人物を訪れるシーンを織り込み、指南書『MELO BIBLE（メロバイブル）』を手に、6人はシンガポールを舞台に「メロ」の実践に挑戦する。

ただし、振る舞いが予想とは違い、驚くべき行動でメロ男爵を失望させ、彼らが真のメロリズムを取り戻すための学びと成長のプロセスを描いた。 一方で、SEKAI NO OWARIの楽曲『Habit』や anoの『ちゅ、多様性。 』といった作品の振付を手掛けたパワーパフボーイズという名の振付チームとも協業を行い、パフォーマンスの質をさらに向上させている。 これら多彩な試みが結合されて、EBiDANは一世代を超える多様性と個性を兼ね備えたアーティストとして、現在の音楽シーンでその存在感を増している。

彼らの今後の活動が、どのように音楽性とダンスで新しい挑戦を続けるのか、多くのファンを魅了し続けることであろう





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