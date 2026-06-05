EBiDANメンバー集結のライブイベント「EBiDAN THE LIVE 202615th Anniversary」に登場するシャッフルユニットの名前が解禁された。

さらに、話題のクリエイティブテックレーベルTHE LUV BUGSがキュレーションに参加し、フューチャーベースをルーツにした清涼感のある音楽で注目を集める韓国出身のプロデューサーNor、過剰な音像とエモーショナルさを同居させた楽曲を得意とするDJ・プロデューサーの前澤、ネットカルチャーを中心に活動し、巧みな音作りを行う新進気鋭のアーティストKakulyも名を連ねた。5名はそれぞれ独自の手法でYes!

東京をリミックスしている。 のタカシがコメントを発表、「EBiDAN15周年のタイミングで、錚々たるアーティストの方々にRemixをしていただき光栄です。 其々の輝き方で展開をしていくYes! 東京SpecialRemix是非聴いて欲しいんやで！

タカシやで!! 」と語っている。 また、8月に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されるEBiDANメンバー集結のライブイベントEBiDAN THE LIVE 202615th Anniversaryに登場するシャッフルユニットの名前も解禁された。 一覧には大至急ALUKSakanashimaajijinguなど、今年も個性豊かなユニット名がずらりと並んでいる。

毎年のエビライの目玉企画となっているシャッフルユニット。 今年はどのメンバーがどのグループで登場するのかファンは想像をふくらませながら当日を待とう





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Ebidan Ebidan THE LIVE 202615Th Anniversary シャッフルユニット Remix Yes!東京 タカシ

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