超特急が26日、初の東京ドームライブ「Signal」2日目公演を開催した。結成15周年のメモリアルイヤーに手にしたドームへの切符で、2日間で約10万人の8号車… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

超特急 が26日、初の東京ドームライブ「Signal」2日目公演を開催した。 結成15周年のメモリアルイヤーに手にしたドームへの切符で、2日間で約10万人の8号車（ファンの総称）を夢の世界へ連れ出した。15年間の感謝と今後も走り続ける決意を約3時間、ファンへ届け続け、熱狂の渦を巻き起こした。

大みそかにはNHK紅白歌合戦に、EBiDANとして初出場することが決定。

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「Yes！ 東京」の大ヒットは超特急やEBiDANの他のグループの人気に拍車をかけた。 カイは「年末に紅白に出場させていただく。 目標は超特急としても出場すること」と来年以降の単独出場へ意欲を見せ、「超特急を皆さんの人生の中に住まわせてもらうのが活動している中での目標です」と話した。