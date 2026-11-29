新作『グランド・セフト・オート』に熱中する数百万人の中には、多くのサッカー界のスターもいる。サッカーとゲームが今や切り離せない関係にあることを改めて示している

現代のプロサッカー選手の生活は、ゲームと相性がいい。 多くの選手には、日々のピッチやジムでの練習以外に十分な空き時間があり、午後から夜にかけて自宅で過ごすことも多い。 クラブ側も、試合当日に最高のコンディションで臨めるよう、選手に過度な負荷をかけないことを重視している。

自身の姿も登場するサッカーゲームだけに、『EA FC』（旧『FIFA』）は長年、プロ選手に選ばれてきた。 一方、『コール オブ デューティ』や『カウンターストライク』のような一人称視点のシューティングゲームも絶大な人気を得ている。 オンラインのマルチプレーなら、自宅にいながらチームメートや友人と一緒に、あるいは対戦相手としてプレーできる。

Advertisement

協力してゲームを楽しむことは、チームの結束にも良い影響を与えているようだ。2000年代には、クリスティアーノ・ロナウドを含むマンチェスター・ユナイテッドの選手たちが、PSP（プレイステーション・ポータブル）のシューティングゲーム『SOCOM』で対戦していた。 このゲームは、サー・アレックス・ファーガソン監督の下で勝利を重ねたチーム内で、内輪の冗談になるほどだった。2018年のワールドカップでは、『フォートナイト』がイングランド代表の定番の娯楽になった。 その中心にいたのは、同作の熱狂的なファンで、後にバロンドールを受賞するハリー・ケインだ。