Euro League Final: Paris SG vs Arsenal, a Tale of Two Styles

The UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal promises a clash of styles, with the French champions known for their fluid, attacking play and the English side for their organized, defensive approach. The match will be live-streamed on WOWOW, with former Japan international midfielder and commentator, Yuichi Toyoda, providing insights into the key players and strategies.

欧州チャンピオンズリーグ（CL）は5月30日（日本時間31日）、昨季王者のパリ・サンジェルマン（フランス）とアーセナル（イングランド）による決勝戦が行われる。 ハンガリー・ブダペストでの大一番は2連覇か、悲願の初優勝か－。

今季、パリSGはフランスリーグで5季連続14度目の優勝。 アーセナルは22季ぶり14度目となるプレミアリーグ頂点に立ち、波に乗る。 決勝をライブ中継するWOWOWで現地から解説する元日本代表MF戸田和幸氏（48）が、異なる両チームのスタイルをひもとき、見どころや勝負のポイントを語った。 昨季バロンドールに輝いたデンベレのいるパリSG、その魅力は流動性のあるサッカーです。

いろんなところに動くので、相手はマークが難しい。 この流動性がなぜ生まれたかと言うと、マンツーマンの戦術がどんどん入ってきたからです。 人にくっついてくるから、ポジションを入れ替えて相手を攪乱（かくらん）しながらゴールに向かっていく。 できる人を集めた上で、ルイス・エンリケ監督がこういうスタイルをつくりました。

サイドバックがFWの位置に行ったらFWの役割も求められるが、ヌーノ・メンデスとハキミだからできる。 例えば相手のFW選手がボランチの位置まで下がったら、ボランチのような守備はできない。 そこで相手を攻略していく。 ボールを持つチームゆえボランチのビティーニャの存在は大きい。

いるべき位置にいるという「秩序」を持ってチームは動きます。 アーセナルもポジションは入れ替わるけど、より組織的です。 トランジション（攻守の切り替え）がすごく大事で、失った瞬間に選手が散らばっていたらカウンターを受けてしまう。 ポジションの入れ替わりが少ない分、崩しきれないところも出てくるけど失点はとにかく少ない。

アルテタ監督は美しいものを求めず、勝つために必要なことを愚直にやっている。 そして最後にはセットプレーがある。 そこにリソースを割くということはもちろん他の分が減る。 覚えないといけないことは増え、セットプレーを獲得するためのプレーをしなければいけない。

チームが質実剛健みたいな感じに変わってきた印象です。 両チームともウィングに特長のある選手がそろっています。 パリSGのクバラツヘリア、ドゥエは攻撃力だけでなく、ランニングが多く守備も頑張れる選手です。 アーセナルの右FWサカも相手にとってすごく嫌な選手です。

そのサカの対面はヌーノ・メンデスで、すごく重要なマッチアップとなります。 ここでBミュンヘンの右FWオリーセが準決勝の第1戦で見せたぐらいにやれれば、チャンスはありそうです。 ハイレベルな戦いとなれば基本的にミスをしない。 だから1個のミスが出れば、流れは大きく変わります。

あとは今季最後の大舞台とあって、互いに心身を研ぎ澄ませてできる限りのことをやってきます。 ゴールをこじ開ける上で、ビッグプレーヤーのビッグプレーが出るかどうか。 そういうところで勝負の明暗は分かれると思います





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