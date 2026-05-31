Erin Brockovich Calls Out AI Data Center Construction Secrecy

Erin Brockovich, an environmental activist known for her work on industrial pollution cases, has raised concerns about the secrecy surrounding the construction of AI data centers in various US locations. She published an article in The Brockovich Report on May 27, 2022, titled "Why Are Data Centers Being Built in Secret?" and highlighted the lack of transparency and public awareness in the process.

環境活動家として知られるエリン・ブロコビッチ氏が、米国各地で急増するAIデータセンター建設をめぐり、地域住民への情報開示が不十分だとして声を上げている。5月27日付のニュースレター『The Brockovich Report』に、"データセンターがこれほど素晴らしいなら、なぜ秘密裏に建設されているのか"と題した記事を掲載し、米国民が抱える懸念を訴えた。

ブロコビッチ氏は、1990年代にカリフォルニア州の工業廃水汚染問題を告発し、環境訴訟で大企業に勝訴した実績を持つ。 その半生は2000年公開のジュリア・ロバーツ主演映画『エリン・ブロコビッチ』として映画化されており、日本でも知られている。 現在も環境・公衆衛生分野の活動家として精力的に発言を続けている。 同氏によると、4月27日に"AIデータセンターに懸念がある方は知らせてほしい"と呼びかけたところ、1カ月で3862件の報告が集まった。

寄せられた声に最も多く登場した言葉は"透明性"であり、住民たちは"黙らされた","無視された","秘密主義"といった表現を用いているという。 許可取得後に初めて計画が公表されたり、地元当局者が秘密保持契約（NDA）を結んでいたりするケースも報告されており、住民が計画を知ったのは"工事のトラックが来てからだった"という事例も含まれている





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Erin Brockovich AI Data Centers Construction Secrecy Transparency Public Awareness

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