ElevenLabs、Dubbing v2を発表：話者の感情と言語を超えた自然なAI吹き替えを実現

AI音声生成技術で知られるElevenLabsは、新たに「Dubbing v2」を発表した。このシステムは、オリジナル話者の感情や表現を、どの言語でもそのまま再現する画期的なAI吹き替えソリューション。従来のテキストベースの台本依存型から脱却し、話者本人のパフォーマンスを直接分析してイントネーションやトーンを捉えることで、言語の壁を超えて自然で人間味のある吹き替えを実現する。翻訳は直訳ではなく、各言語で自然に聞こえるようフレーズやリズム、文構成を調整しつつ、元のコンテンツとの同期を自動で合わせる。これにより、プロのダビングに匹敵する品質を、はるかに低コストで、かつ作業工程を大幅に削減して提供可能にする。クリエイターや企業は、複雑なワークフローや複数業者との調整なしに、高品質な多言語コンテンツを容易に作成できる。

ElevenLabsは「オリジナルの話者の感情や表現が、どの言語でもそのまま伝わります。 従来のように平坦でつながりのないオーディオを生成するのではなく、元のパフォーマンスに直接基づいて生成するため、トーンやテンポ、話し方、感情までがしっかりと再現されます。

AI吹き替えで長年解決できなかった問題を解決し、翻訳された音声が本当に本人が話しているように感じられるようになります」と紹介しました。 ElevenLabsによると、従来のAI吹き替えシステムはテキストを基にした「台本」に大きく依存していたとのこと。 これだと正確な翻訳はできても人間らしい自然な話し方や本人のニュアンスなどが失われがちでした。 Dubbing v2は話者本人のパフォーマンスを直接くみ取ることでイントネーションやトーンを捉え、言語を超えて再現します。

その結果、より自然で表現豊かな吹き替えが実現し、オリジナルの話し方にも忠実になりました。 単なる直訳ではなく、言語ごとに自然に聞こえるフレーズやリズム、文の構成を考慮し、話し言葉として自然に聞こえるよう翻訳を調整しつつ、元のコンテンツとの同期を保つのが特徴。 同期を意識した翻訳システムにより、開始や終了、テンポを自動で合わせるため、手動で調整する手間が減り、プロのダビングに近い仕上がりになります。 ElevenLabsは「プロのダビングは1分あたり数万円かかることもあり、翻訳者や声優、編集者、音響エンジニアなど多くの工程が必要です。

Dubbing v2なら、このプロセスを自動化できます。 クリエイターや企業は、複雑なワークフローや複数の業者との調整なしで、高品質な多言語コンテンツを作成できます」と伝えました





gigazine / 🏆 80. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elevenlabs Dubbing V2 AI吹き替え 音声生成 多言語翻訳 コンテンツ制作

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【機能アップデート】無料のAI自動作曲サイト「Tad AI」、最高峰の生成モデルを統合し、プロ顔負けの音楽生成を実現！【機能アップデート】無料のAI自動作曲サイト「Tad AI」、最高峰の生成モデルを統合し、プロ顔負けの音楽生成を実現！

Read more »

Ryzen AI 9の高性能ミニPCが4万4千円引き、ビデオカードも増設可 [Sponsored]Amazonで販売されているRyzen AI 9 HX 470を搭載するミニPC「ACEMAGIC F5A」が、クーポンコード「9GPV2HWH」の適用により、4万4,000円引きの22万5,998円で購入できる。クーポンはカート投入後のレジ決済前に使用可能。割引期間は6月4日まで。

Read more »

SBG、仏にAIデータセンター 欧州初、最大14兆円投資 - エキサイトニュースソフトバンクグループ（SBG）は31日、フランスで大規模な人工知能（AI）向けデータセンター事業を始...

Read more »

声優 石川由依さんを起用A駆動セールスを実現するProfessional AI「DealOn」の大規模タクシー広告を6/1より全国で開始株式会社On Technologiesのプレスリリース（2026年6月1日 09時04分）声優 石川由依さんを起用A駆動セールスを実現するProfessional AI「DealOn」の大規模タクシー広告を6/1より全国で開始

Read more »

Queue株式会社、AI検索最適化サービス「umoren.ai」をSmacie株式会社と業務連携Queue株式会社のプレスリリース（2026年6月1日 09時00分）Queue株式会社、AI検索最適化サービス「umoren.ai」をSmacie株式会社と業務連携

Read more »

Smacie株式会社、AI検索最適化サービス「umoren.ai」を展開するQueue株式会社と業務連携Smacie株式会社のプレスリリース（2026年6月1日 09時00分）Smacie株式会社、AI検索最適化サービス「umoren.ai」を展開するQueue株式会社と業務連携

Read more »