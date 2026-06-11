Davies 19, a Canadian Soccer Star, Won't Play in Home Opener

Alfonso Davies, a Canadian soccer star, will not play in his country's home opener at the Toronto stadium for the 2026 FIFA World Cup. He suffered a hamstring injury in the Champions League and has been recovering since.

月曜の夜、トロントの街を走るグループは、夏の暑さが増すにつれ大勢で歩道を埋め尽くす。 先日、彼らはトロント・スタジアム前を通過。 スタジアムはFIFAワールドカップのロゴで装飾され、2026年の大会で6試合を開催する準備ができている。

この夜、街はサッカーのユニフォームで溢れ、多くのランナーが背中に「Davies 19」と書かれたカナダ代表のユニフォームを着ていた。 ある男性が身を乗り出し、別のランナーにサッカーファンかと尋ねた。 返答は熱心ではなかったが、こう語った。

「サッカーは好きじゃないけど、アルフォンソ・デイヴィスは知ってるよ」。 この場所から数百フィートしか離れていないスタジアムで、金曜日にはカナダ男子代表が2026年ワールドカップのホーム開幕戦をボスニア・ヘルツェゴビナと戦う。 男子大会が同国で開催されるのは初めてだ。 しかし、キャプテンでチームのスターであるデイヴィスは、少なくともこの試合ではピッチに立つことはないだろう。

デイヴィスの名声は計り知れない。 カナダサッカーに詳しい人なら、ジョナサン・デイヴィッドの得点記録やタジョン・ブキャナンの爆発的なスピードは知っているだろうが、デイヴィスは別格だ。 バイエルン・ミュンヘンのサイドバックである彼は、カナダでクリスティン・シンクレアに次ぐスターだ。 ホッケー選手のシドニー・クロスビーやミュージシャンのドレイク、ジャスティン・ビーバー並みに知られる。

しかし、カナダ史上最も歴史的なホームゲームで彼はピッチに立てない。 右ハムストリングを痛めたのは5月初めのチャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦。25歳の彼は怪我と闘い、ファンは回復を願ったが、数週間でその可能性は徐々に消えた





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