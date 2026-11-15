DV被害者住所漏洩119件 総務省が再発防止へシステム改正

平成28年度以降、119件のDV被害者住所漏洩事例が発生。総務省はシステム標準化と警告表示の強化で再発防止を図るが、現場の意識改革が鍵となっている。

家庭内暴力やストーカー行為の被害者らが避難した先の住所が自治体職員により加害者に漏洩する事故が全国で頻発しており、 総務省 の集計によると平成28年度以降の10年間で少なくとも119件が確認されている。これらの事故は単なる事務処理のミスではなく、被害者の生命や安全に直結する重大な人権侵害であり、二度とあってはならない事案である。

119件の漏洩事例と深刻な背景

暴力やつきまといから逃れるために避難や転居を余儀なくされた被害者にとって、現在地の住所は最も機密性の高い個人情報である。過去には、市町村を通じて転居先を特定された加害者によって被害者が殺害される痛ましい事件も発生している。このように、加害者側への住所漏洩は被害者をさらに危険な状況へと追い込む可能性を秘めており、自治体の対応には厳格さが求められる。

Also read 日産のクロスオーバーSUV『キャシュカイ』、誕生20周年で世界販売730万台突破…「e-POWER」で進化続ける

総務省が把握しているこうした漏洩事例の多くは、現場担当者の判断ミスや不注意によるところが大きい。職員が被害者支援の重要性を正しく理解せず、手続きを雑に行うことで、かえって被害者を危険に晒してしまう結果を招いているのが実情だ。研修を通じて全職員に問題の深刻さを共有し、被害者保護の意識を徹底することが急務となっている。

警告表示の限界と現場の意識差

総務省は2016年以降、住民基本台帳処理要領を改正し、加害者側による台帳の一部写しの閲覧や住民票写しの交付を制限するよう全国の自治体に通知した。これにより、被害者に関する情報の閲覧請求があった場合、自治体の端末画面には被害者支援措置の対象者であることが警告表示される仕組みが導入された。

Advertisement

しかし、この技術的な対策が現場の文化に完全に浸透しているとは言い難い。茨城県の日立市では、職員が画面に出ている警告表示を認識しながら、加害者にしつこく迫られた際に住所を教えしまった事例が報告されている。技術的な阻止装置が存在しても、人間の判断や緊張感が欠如していれば事故は防げないことを示す明確なケースである。

さらに2020年からは、加害者の代理人弁護士についても閲覧や交付を制限する通知が出されたものの、千葉県松戸市や香川県三木町などで職員が誤って情報を交付するケースが続発した。松戸市の関係者は、弁護士に対しては通常通り交付を行うとの思い込みがあったと説明しており、規則の改訂が必ずしも職員の認知レベルに追いついていない現実が浮き彫りになっている。

全国標準化と再発防止への課題

総務省は現在、台帳や戸籍などを含めた情報システムの全国標準化を推進している。支援措置対象者の情報を扱う際に表示される警告については、担当部署の責任者が不在的情况下でも閲覧や交付の制限を解除できないような仕組みへと強化されている。これは、無断での制限解除による漏洩リスクを技術的にブロックする重要な一歩である。

しかし、システムの変更だけで問題は解決しない。ヒューマンエラーを回避するためには、過去の誤交付の事例を詳細に分析し、それに基づいた再発防止策を各部署で徹底させる必要がある。総務省は、住所漏洩防止のための支援措置が単なる事務手続きではなく、被害者の命を守るための極めて重要な施策であることを、全国の自治体職員に対して改めて周知徹底すべきである。

Advertisement

今後の自治体の取り組みとしては、定期的な研修の実施や、具体的なハラスメントやプレッシャーに対する対応訓練が不可欠である。技術的なセキュリティと人的な教育の両輪で対策を強化することで、初めてDV被害者の安全を確実なものにできる。総務省の指導の下、各自治体が自らの組織風土を見直し、二度とこのような悲劇が繰り返されないような体制を整備することが期待される。