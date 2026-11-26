シトロエン高級ブランドDSの最上位EVクーペN°8が日本に登場。350馬力、航続750km、1100万円という価格と、フランスの美学を象徴するデザインと走りの詳細を解説。

シトロエン の高級ブランド DSオートモビル が展開する、最高級電気自動車（EV）クーペ「N°8」の存在が注目を集めている。これは単なる輸送手段ではなく、美術館に展示されるべきアート作品のような、独自の哲学を持つプレミアム自動車である。

フランス流高級車の定義とN°8の特徴

DSオートモビルは、フランスの3大自動車メーカーの一つであるシトロエンが、高級車専売のために独立させたブランドだ。日本のレクサスに相当する位置づけにあるが、そのアプローチは distinctly フランス的である。個性の重んじられるフランスにおいて、クルマは自己表現の重要なアイテムとされ、DSはその理念を具現化するために独自の道を進んでいる。

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今回の試乗対象となるN°8は、5月にデビューした同ブランドの最高級クーペモデルだ。この車両はフランス大統領の公用車としてもその役割を果たしており、国家の威信を背負った存在としての品格を備えている。そのデザインと内装は、ドライバーに対し極めて高いドレスコードを意識させる仕上がりとなっている。

エントリーモデルのDS4が558万円から販売されていることを考慮すると、競合の多い日本市場においてはDSブランド自体がまだなじみの薄い存在であることは否めない。しかし、N°8はその枠を超えた、クルマ好きのための孤高の選択肢を提供している。他人とは異なる、極めて個人的で芸術的な車両体験を求める層に強烈なインパクトを与えるモデルだ。

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静寂性と先進技術が織りなす乗り心地

N°8の動力性能は、モーターのみで走行するEVプラットフォームに基づいている。一充電あたりの走行距離はWLTCモードで750キロを確保しており、高級車として求められる実用性をクリアしている。システム出力は350馬力を発生し、四輪駆動（AWD）を採用することで、力強い加速性能と安定した駆動力を実現している。

車内空間は「豪華」という言葉が最も適切で、ブラウンのナッパレザーが惜しみなく使用されている。シートには美しいステッチが施され、貴賓席に座っているかのような特別感のある出来栄えだ。また、オーディオシステムにも徹底したこだわりが見られ、アルミ素材に精緻な加工を施したメインスピーカーが目立つ。

EV特有の静けさと、不快な振動を徹底的に抑え込んだ乗り心地は高いレベルにある。フランス車古来の特徴である「フラットライド」を追求し、滑らかなサスペンションが採用されている。特に注目すべきは「アクティブスキャンサスペンション」と呼ばれる足回りで、フロントガラスに設置されたカメラが路面状況をリアルタイムで読み取る。

このシステムは読み取ったデータに基づき、ダンパーの減衰力を瞬時に変化させる。荒れた路面でもショックを効率的に吸収し、乗員を路面の荒涼から隔離する。車両重量は2.3トンと重いが、低速域でのややのバタつきはあっても、速度が上がるとともに安定感が増していく。スポーツカーのような軽快なハンドリングとは異なる、路面に張り付くような安定したコーナリングは、リアシートの乗員にも快適なクルージングを約束する。

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1100万円超の価格設定と市場での位置づけ

N°8の車両本体価格は1100万円（税込み）だ。この価格帯は、ベンツ、BMW、レクサスといった世界的なライバル企業と並ぶが、価格面での競争力では不利に働く可能性がある。また、所有後のリセールバリューについても、高級車としての評価は高いものの、過度な高値設定を期待するのは現実的ではないだろう。

一方で、N°8の唯一無二の存在感は、価格では測れない価値を持っている。アバンギャルドな外観と、優雅さの中にモダンさを採り入れたインテリアは、他に似たものがない独自の美学を放っている。国内には二十数店舗のディーラーが存在するが、これらの店舗の多くは展示車を置かず、N°8はまさに孤高の存在として扱われている。

この車両は、単なる移動手段を超えた、体験としての自動車を提供している。機会があれば、フランスのプレミアムカーが放つ独特の空気感や、DSオートモビルが追求する「クルマと芸術の融合」を直接目にしておきたい。それは、既成概念にとらわれないクルマ好きにとって、忘れがたい印象となることだろう。