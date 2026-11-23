DPVRが提供する視線追跡機能搭載VRヘッドセット「P1 Max Eye」の詳細と、医療評価や教育研修でのOEM・カスタマイズ対応について解説します。

VR機器メーカーの DPVR は、高精細な 視線追跡 機能を備えたヘッドセット「 P1 Max Eye 」の販売および OEM （相手先ブランド製品）供給を開始しました。本デバイスは、左右の眼球を個別に捉える高精度なセンサーを採用し、医療現場での視機能評価や、ユーザー調査、教育研修など多岐にわたるアプリケーション開発をサポートします。

双眼個別捉え高精度な視線データ出力

DPVR P1 Max Eyeの最大の特徴は、左右の目を個別に捉えるための2基の400×400解像度アイカメラを搭載している点です。この構成により、現行ファームウェアの段階で120Hzから220Hzという高速な視線データを出力することが可能です。開発者は、左右の眼球それぞれの生データだけでなく、統合された注視点情報も同時に取得できます。この高精度なデータ収集能力は、従来の視線追跡デバイスにはない高い解像度とリフレッシュレートを実現しており、繊細な眼球運動の分析を可能にします。

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医療評価から教育研修まで応用範囲拡大

得られた視線データは、視機能の医療的評価や視覚トレーニングプログラム、臨床研究、そして企業研修やユーザーテストなどのアプリケーション開発に直接活用できます。特に医療や心理学の研究分野において、被験者の注意散漫や認知負荷を定量的に把握するためのツールとして期待されています。DPVRは、単なるハードウェア販売に加え、これらの専門的な用途に向けた実機評価やアプリ連携の相談にも対応しており、開発者や研究者が直面する技術的な課題を解決するためのパートナーとしての役割を果たしています。

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OEM・カスタマイズ対応で柔軟な導入実現

DPVRは、P1 Max Eyeの製品選定、実機評価、アプリ連携、複数台導入、およびOEMやカスタマイズの相談に応じています。企業や機関が独自の方法でこの技術を活用するために、給電方式、製品の外観、ロゴ、起動画面、UI（ユーザーインターフェース）、ファームウェア、初期設定、アプリのプリインストールや連携などを、要件と数量に応じて検討・調整できます。用途や運用環境、必要台数、使用するアプリ、取得・評価したいデータを確認した上で、適切な構成を提案する体制を整えています。これにより、一般的なコンシューマー向け製品とは異なり、特定の業務フローや研究プロトコルに最適化された専用デバイスとしての提供が可能になります。

要件に合わせた適切な構成と技術支援

DPVRが提案する構成は、クライアントの具体的なニーズに深く寄り添う形で行われます。例えば、特定の医療機器として組み込む場合や、大学や研究機関での実験用ハードウェアとして導入する場合など、状況に応じて最適な設定を提示します。このプロセスにより、クライアントは複雑な技術的なバックグラウンドを意識することなく、自らの研究目的やビジネス目標に集中して視線追跡技術を活用することができます。DPVRの提供する包括的なサポートサービスは、視線追跡技術をより広い分野で普及させ、イノベーションを加速させる上で重要な役割を果たすと期待されています。