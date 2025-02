Xbox Series X向け「DOOM: The Dark Ages – Collector's Bundle」は、12インチのドゥームスレイヤースタチュー、SteelBook(R)ケース(レッドキーカードレプリカ付属)、Premium Editionのゲームディスク、Razer Wolverine V3 Tournament Edition 有線コントローラーをセットにしたコレクターズエディションです。

DOOM : The Dark Ages – Collector's Bundle - Xbox Series X の特典としては、12インチのドゥームスレイヤースタチュー、SteelBook(R)ケース(レッドキーカードレプリカ付属)、Premium Editionの ゲーム ディスクが同梱されています。また、 Razer Wolverine V3 Tournament Edition 有線コントローラー(Xbox & PC対応)も付属しています。このコントローラーは、4つのマウスクリックバックパドル、2つのクローグリップバンパー、高速HyperTriggerで瞬時に応答する特徴があります。ホール効果の卓越した親指スティックメカタクタイル、アクションボタン、フローティングの8方向キー、1000Hzのポーリングレートも備えています。コントローラーはLとRの両方のセットで、Nintendo Switch対応のジョイコン(2つセット)も含まれています。ジョイコンはネオンブルーレッドのカラーリングで、Bluetooth5.

2に対応し、Switch有機ELモデル、Switch Lite、Switch OLEDに互換性があります





DOOM Collector's Bundle Xbox Series X

