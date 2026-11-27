アリゾナ州立大学などの研究チームが、DNAでできた立方体をブロックのように組み合わせ、複雑な極小立体構造を作り出す技術を開発しました。ゲーム『マインクラフト』のように立方体の組み合わせでさまざまな形状を表現できる技術で、ナノロボットや3次元電子回路の製造への応用が期待されています。研究成果は2026年11月25日付で科学誌のScience Roboticsに掲載されました。

以下の図は左から順に、目的の形状、必要なブロックの種類を色分けした設計図、DNAの分子構造を再現したシミュレーション、実際に形成された構造の電子顕微鏡画像を並べたものです。

一番下にある構造物がメンガーのスポンジ。 構造の形成に成功した割合は、立体的な十字形で約70％、中空の立方体で約90％、64個のブロックで構成される立方体で約80％、八面体で約50％でした。 メンガーのスポンジについては電子顕微鏡で観察した174個の構造のうち37個が正しく形成されており、成功率は約20％と推定されました。 ただし、構造がもろく観察用の試料を準備する過程で破損する可能性があることなどから、正確な成功率は算出できなかったそうです。

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研究チームは一定の大きさの立体構造だけでなく、同じ構造が繰り返し並ぶ結晶の作製にも成功しました。 メンガーのスポンジの一部を取り出した80個のブロックからなる構造を繰り返し配置することで、多数の穴が互いにつながった多孔質の結晶をわずか5種類のブロックで形成できたと研究チームは報告しています。 また、研究チームは一部のブロックを共用し、異なる形状を作り出す仕組みも開発しました。 人間とオオカミの形を設計し、合計10種類のブロックを同じ溶液に混ぜることで、以下の図のAのように2つの形状を同時に形成することに成功しています。