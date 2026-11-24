DMMが運営するDMMオンラインサロンは2016年の開始から10周年を迎え、軌跡を振り返るデータや年表、オーナーからのメッセージを掲載した特設サイトを公開しました。また、10万ポイントが当たるSNSキャンペーンも実施しています。

合同会社 DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下 DMM ）が運営する「 DMM オンラインサロン」は、2016年のサービス開始から 10周年 を迎えたことを記念し、 特設サイト を公開いたしました。

本サイトでは「130万人の好きが集まり世界が広がった10年」をテーマに、これまでの軌跡を振り返るデータや年表、河村真木子さん、前田公輝さんをはじめとするサロンオーナーからのお祝いメッセージを公開しています。 また、日頃の感謝を込めて、総額10万ポイントが当たる10周年記念SNSキャンペーンを開催いたします。

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「130万人の好きが集まり 世界が広がった10年」をコンセプトに開設された特設サイト内では、これまでの歩みをまとめた「10 YEARS of HISTORY」や、10周年の実績を数字で示す「NUMBERS」などのコンテンツをご用意しています。2016年のサービス開始から現在に至るまでの10年間の軌跡をまとめた年表コンテンツです。 黎明期のサービス誕生から現在に至るまでの主な節目を掲載しています。

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- 2018年9月： サロン内で生まれたコンテンツを書籍化する出版レーベルを設立するとともに、優良サロンを表彰する「DMMオンラインサロンAWARD」も創設し、サロンオーナーの活動支援を強化