ドイツサッカー協会DFBは、世界アンチ・ドーピング規程に基づく居場所情報の提出義務違反により、選手に対し2026年6月8日より16か月の資格停止処分を与えると発表した。違反は薬物陽性ではなく手続き上のものとして扱われ、選手は2027年10月8日以降に公式戦出場資格を回復する。

DFB は公式声明にて、同選手に処分を下した経緯について「同選手は2025年3月11日から2026年2月23日までの間に、計3回の 居場所情報 関連義務違反を犯した。 世界 アンチ・ドーピング 規程第2.4条および各国の アンチ・ドーピング 規則に違反したとして、 DFB からの通知日である2026年6月8日を起算日とする16カ月間の資格停止処分を科す」と説明している。

世界アンチ・ドーピング規程第2.4条は、競技外検査（抜き打ちのドーピング検査）を円滑に実施するため、アスリートに義務付けられている居場所情報の提出や検査に関するルール。12カ月以内に合計3回の居場所情報の提出漏れや検査未了を繰り返すと規則違反となる。 このため、今回の処分は禁止薬物の陽性反応によるものではなく、あくまで手続き上の違反となる。 今後の復帰スケジュールについて、DFBは「2027年10月8日以降にあらゆる公式競技会への参加資格を取り戻す」と発表。

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なお、「資格停止期間満了の2カ月前となる2027年8月8日以降はチームトレーニングへの合流が認められる」と伝えている。 また、2026年2月23日以降の個人成績は失格となるが、所属クラブおよび代表チームが収めた成績については影響を与えないとされている。