DFB育成補償金導入検討 二重国籍選手争奪戦の構図変化

ドイツサッカー連盟が代表変更時に育成補償金を義務付ける方針を示した。各国のスカウト網に対抗し、感情面での結びつき強化と金銭的措置で人材流出を防ぐ新たな戦略。

ドイツサッカー連盟（ DFB ）は、代表する協会を変更する際に育成補償金の支払いを義務付ける制度の導入を検討している。これは、クロアチアやトルコなど隣接諸国が展開する活発なスカウト活動に対し、金銭的な障壁を設けて有望な二重国籍選手の流失を防ぐための対策だ。長年、個人間の感情的なつながりや家族への働きかけに依存してきた選手獲得競争に、明確な経済的ルールを加えることで秩序立てようとする動きである。

ブコバル大会とクロアチアのスカウト網

毎年春には、ユタルニ・リスト ルチッチがドイツ在住でクロアチアにルーツを持つ若手選手を選抜し、伝統的に開催されるU-14大会に送り込んでいる。同大会ではディナモ・ザグレブやハイドゥク・スプリトといったクロアチア1部クラブのユースチームが、在外クロアチア人選手を集めたチームと対戦する。HNSが緻密なスカウト網を築いているのはドイツだけではない。クロアチア系住民が多いほかの国々でも同様だ。才能ある選手の争奪戦は、ドイツだけの現象ではない。のインタビューでこう語った。「子どもたちをブコバルに連れて行くとき、その多くはドイツのパスポートしか持っていません。しかし、街を訪れ、そこでの話を聞いた後、彼らは戻って親を説得し、自分の出生証明書とクロアチアのパスポートを取得してもらうのです」

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同紙によると、この大会に出場した著名な選手にはヨシプ・スタニシッチ、イゴル・マタノビッチ、マルコ・パシャリッチ、マリン・ポングラチッチがいる。全員がドイツで生まれ、育成を受け、その後クロアチアのA代表でプレーした。スタニシッチが2021年に初めてクロアチア代表に招集された際には、ルチッチ自身が選出を強く働きかけたと本人は話している。その後、スタニシッチはバイエルンで国際的なレベルのサイドバックへと成長した。一方、ドイツ代表はまさにそのポジションで慢性的な人材不足に悩んでいる。

バイエンの有望株と他国の積極的アプローチ

フィリプ・パビッチも、すでにスタニシッチと同じ道を歩んでいる。フライジング出身の16歳は、バイエルンで最も有望な守備の才能とされる。ビンセント・コンパニ監督は3月、パビッチをクラブ史上2番目に若いデビュー選手とした。最年少はパウル・ヴァナーだ。パビッチは最近、ドイツU-16代表からクロアチア側に移り、現在は同国のU-18代表でプレーしている。ドイツでは、他国のサッカー連盟も二重国籍を持つ有望選手を早期に見いだし、感情面から働きかけている。例えばコソボのFFKは、フランクフルト近郊で定期的にスカウトキャンプを開催。トルコのTFFも、ドイツ各地で開かれる同様のイベントに少なくとも裏方として関わっている。

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ドイツでトルコ系の有望選手を探す活動に常に関わっているのが、長年ブンデスリーガでプレーしたユルディライ・バシュトゥルクだ。最近、トルコでは、年代別代表の欧州担当という新たな役職にバシュトゥルクが就き、欧州全域の選手発掘体制をさらに強化するとの報道も出た。 その報道によれば、ドイツ担当の追加スカウトとしてメフメト・エキジの名前も挙がっている。バイエンの下部組織出身で、かつてはドイツの年代別代表でプレーしたが、2010年からはトルコ代表として出場した。ユルディズとウズンの獲得には当時、連盟トップだったハミト・アルティントップ自らが動いた。アルティントップもドイツ代表としてプレーすることが可能だった人物だ。こうした象徴的な選手からの勧誘が、進路を決めかねている有望選手に強い印象を与えるのは想像に難くない。

移民背景と小国協会の戦略的優位性

移民の歴史を背景に、ドイツに大きなディアスポラを持つほぼすべての国には、国内に同様の象徴的な存在がいる。トルコにとってのバシュトゥルクやアルティントップに当たるのが、クロアチアではU-21代表監督のイビチャ・オリッチ、ボスニアでは代表監督のセルゲイ・バルバレスと連盟会長のエミル・スパヒッチだ。彼らは言葉を話し、そのメンタリティーを理解している。 コソボでは、ドイツ人のフランコ・フォーダが代表監督を務めている。最近、オスマニに代表チームの変更を決断させ、9月にコソボ代表史上最年少の選手としたのがフォーダだった。ちなみにオスマニはバイエルンでも、パビッチ、ヴァナーに次いでクラブ史上3番目に若い選手だ。（いわゆる）小国には、代表協会間の「移籍市場」で当然ながら大きな利点がある。競争が比較的少なく、周囲の期待も高すぎないため、若い才能に早い段階から先発の座や、さらには大会への出場を提示できる。

早期の代表デビューは例外的だが、代表協会の変更を防ぐには最も分かりやすい手段だろう。ただ、それは結局のところ、選手を犠牲にする賭けとなる場合が多い。DFB代表でのキャリアが頓挫すれば、統計的に見てそれは決して起こりにくいことではないが、同時に競合する協会の代表でプレーする道も閉ざされてしまうからだ。ある意味では、かつて通常の移籍市場で好まれたバイエンの手法を模倣することになる。ライバルの有望株を買い集め、場合によってはベンチに座らせる、というやり方だ。 ここで再びブコバルのクロアチア人選手たちの話に戻ろう。スタニシッチは間違いなくDFB代表でキャリアを築いていただろう。一方、マタノビッチ、パシャリッチ、ポングラチッチはおそらくそうではなかった。しかし、彼らはクロアチア代表として大会に出場した。デビューの時点で、その行く末を知ることはできない。

DFBの認識転換と育成補償金の導入へ

ただ、DFBでは現在、考え方に少し変化が起きているようだ。ユルゲン・クロップ代表監督は今回の代表活動期間に、モロッコの協会も獲得を目指している17歳のワエル・モヒャを招集した。モヒャが実際にデビューすれば、ドイツ代表史上3番目に若い選手となり、1908年のマリウス・ヒラー以来、最年少での出場となる。関係者に話を聞くと、代表する国を決めかねている才能ある選手が所属協会を変えるのを未然に防ぐために、必ずしもすぐにA代表でデビューさせる必要はないという。むしろDFBは、二重国籍の選手がドイツ代表に感情的な結びつきを持てるよう、早い段階から働きかけることを怠りがちだとされる。協会の要職者が前もって関わり、選手やその親と個人的な関係を築き、例えば誕生日やゴールを祝うといったことが少なすぎるというのだ。そうした働きかけを始めるのは、すでに手遅れ、あるいは手遅れに近く、他の協会がとっくに入念な準備を済ませてからだ。に「私たちには、この感情的なつながりを強め、あらゆる年代でさらに努力することが求められている」と語り、「育成年代の選手にも『ここを離れたくない。DFBにはとても多くの恩がある』と感じてもらえるように」と続けた。

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年代別代表監督の一部については、その指導力を疑問視する声も聞かれる。例えば、現在のU-16代表監督であるマルク＝パトリック・マイスターには、繰り返し批判が向けられている。マイスターはU-15からU-17までマザに目を向けず、現在はイタリアに移ったパルマとは意見の相違があったとされ、ウズンとユルディズの獲得にも本腰を入れなかったという。そのため、両選手は育成年代からトルコ代表としてプレーした。レーゲンスブルク生まれのユルディズは後に「ドイツ側から私に接触してきたことは一度もない」と嘆いた。「打診があれば検討しただろうが、DFBから電話はなかった」この新たな移籍市場でこれまで「通貨」となってきたのは、個人的なつながり、かき立てられた感情、家族の影響、そして出場機会やタイトル獲得への期待だ。ドイツサッカー連盟（DFB）はこれを変え、今後は代表する協会を変更する際に、昔ながらの金銭も絡めたい考えだ。レッティヒは前述のインタビューで、「ある協会で時には6年、8年、10年と育成された選手が、ある日突然、無償で代表する協会を変更できる。それは正しいことなのでしょうか」と問いかけ、すぐに自ら答えた。「私は違うと思います」

そのためDFBは、代表する協会を変更する際に義務付ける育成補償金、つまり実質的には移籍金の導入を検討しているという。ワールドカップ直前にもレッティヒは改めてこの構想を強調し、この件でFIFAに連絡を取ると表明した。その後の進展は明らかになっていない。レッティヒは年末にDFBでの職を退く。 退任を控えるレッティヒは当時、この提案に際し、DFBから定期的に有望選手を引き抜く協会に皮肉も向けた。「育成はほかの協会に任せて、おいしいところを探している」。さらには、「自分たちで育成するより、選手のスカウティングに多くの資金、時間、労力を投じる」協会もあるという。つまり、従来の移籍市場と少し似ているわけだ。