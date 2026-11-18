ドイツサッカー協会（DFB）のノイエンドルフ会長が、2027年FIFA会長選挙にて現職インファンティーノ氏に対抗するフィリップ・ディアロ氏を支持する声明を発表。背景と狙いを探る。

ドイツサッカー協会（ DFB ）会長のヘインツ・ ノイエンドルフ 氏が、2027年3月に行われる国際サッカー連盟（ FIFA ）会長選挙において、現職の ジャンニ・インファンティーノ 氏に対抗する フィリップ・ディアロ 氏を支持すると正式に表明した。この動きは、 FIFA 内の勢力図に変化をもたらし、フランスサッカー連盟（FFF）会長であるディアロ氏の選挙戦略に大きな追い風となる可能性がある。

ノイエンドルフ氏によるディアロ氏全面的支援

DFB会長のノイエンドルフ氏は、連盟を通じて発表した声明の中で、ディアロ氏への明確な支持を示した。ノイエンドルフ氏によると、ディアロ氏の職務に対する考え方や価値観は、現在FIFA会長を務めるインファンティーノ氏とは「明らかに異なる」ものだという。ノイエンドルフ氏は、自分たちがこれまでとは異なる、より良いサッカーを望んでいると強調し、すべての加盟協会の利益のためにサッカーに奉仕するFIFAの実現が必要だと指摘した。そのため、ディアロ氏を強い確信を持って支持する理由を説明した。

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さらにノイエンドルフ氏は、ディアロ氏が責任を果たし、将来の課題に断固として取り組むサッカーを体現していると評価した。ノイエンドルフ氏はディアロ氏をよく知っており、一個人としても、またサッカー界の重要な役職を担う人物としても高く評価しているとの見解を示した。両者は定期的に緊密で信頼に基づく友好的な意見交換を続けており、ディアロ氏は国際サッカーにおいて豊富な経験を持ち、欧州サッカー界でも高い評価を得ていると述べた。

2027年FIFA会長選挙の立候補状況

この選挙は2027年3月のFIFA総会で行われ、現職のジャンニ・インファンティーノ会長が複数の候補者に挑戦される展開となっている。ディアロ氏のほかに、日本の田嶋幸三氏と元トッテナム・ホットスパーFC選手のラモン・ベガ氏も、それぞれ立候補と会長職への意欲を表明している。この3名が主要な候補者として争う情勢であり、各国協会の支持獲得が鍵を握る。

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インファンティーノ氏を取り巻く圧力と構想の頓挫

現職のインファンティーノ会長は、現在強い圧力にさらされている。その背景には、ワールドカップなどFIFAの主要大会への民間投資家の関与を強める構想が頓挫したことがある。この構想はFIFAの財政基盤や大会運営の効率化に関連する重要な政策であったが、その失敗は会長への批判を強める結果となった。ノイエンドルフ氏のような有力協会のトップがディアロ氏を支持することは、インファンティーノ氏の再選に向けた立場をさらに厳しくする可能性がある。

欧州サッカー界の意向と今後の動向

ノイエンドルフ氏の支援表明は、欧州サッカー界の動向を反映している。欧州サッカー連盟（UEFA）やその有力メンバー協会は、FIFAのガバナンス改革や加盟協会への還元体制に対して以前から懸念を示してきた経緯がある。DFBという欧州でも最大かつ影響力のある組織の会長がディアロ氏を支持することは、欧州サッカー界がインファンティーノ氏の現状の運営方法に満足していない可能性を示唆している。今後の選挙戦では、ディアロ氏がどのようにこれらの支持を集め、インファンティーノ氏の対抗馬として統一候補を立てられるかが焦点となる。