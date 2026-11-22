静岡県富士宮市で開催されたランドローバーのオーナーイベント DESTINATION DEFENDER 2026の模様を紹介。富士山を望む会場で、最大傾斜37度のツインテラポッドや富士ヶ嶺オフロードでの試乗、リングフェンスチャレンジなどのテクニカル競技が実施された。また、家族連れ向けに電動ミニカーライドやラグビーパスゲームも設けられ、宿泊プランを含む充実した2日間のコンテンツでファンとの交流が深まった。

自然豊かなリゾート地に「 ディフェンダー 」のオーナーが集って交流を深める。11月14日と15日の2日間にわたり「DESTINATION DEFENDER 2026」が開催された。

今年で5回目となるイベントで、オーナーやファンにとっては年に一度の待ちに待ったお祭りだ。 静岡県富士宮市の「朝霧Camp Baseそらいろ」に全国からディフェンダーが集結した。 富士山をバックに駐車場にプレミアムSUVがずらりと並ぶのは壮観で、ちょっと非日常的な光景である。 伊東市で開催された昨年は朝から会場が賑わっていたが、この日はメインステージに人の姿が見当たらない。

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今回は1日目に訪れたので、2日目の取材だった昨年とは状況が違ったのだ。 朝早くから来た参加者たちは、奥のキャンプスペースでテント設営作業の真っ最中。 日帰りプランもあるが宿泊プラン「オーバーナイトキャンピング」が人気で、100組限定の参加枠は数日で完売したのだという。 多くの参加者にとって、一番のお目当ては試乗プログラムだろう。

最大傾斜上り37°、下り43°のスロープパレットを使う「ツインテラポッド」は、公道ではあり得ない角度の坂を上っていくアトラクションだ。 素人には危険なので、インストラクターの隣に同乗する。 自分で運転できるのは、人工的なモーグル＆スロープを走らせる「ミニテラポッド」。 いずれも普段は体験することのできない極限状況で、自分の愛車の持つポテンシャルを実感できる。

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会場の近くには本格SUVの試乗会が開かれることの多いオフロードコース「富士ヶ嶺オフロード」がある。2万4000坪の敷地には、400mヒルクライム、35°・30°ヒルクライム、モーグルなどのコースが設定される本格派だ。 自分のクルマで走るのは傷をつけてしまいそうでちょっと勇気がいるが、ここでは試乗車が用意されており、助手席にインストラクターが同乗して危険を避けながら安全に走れるように導いてくれる。 さらに、今回はテクニカルな競技プログラムを行う特設コースが用意されていた。

「リングフェンスチャレンジ」と「ワイドロードチャレンジ」で、アドベンチャーイベントの「ディフェンダートロフィー」で採用されている競技である。 リングフェンスチャレンジは白いポールで囲まれた円形のスペースにディフェンダーを乗り入れ、何度も切り返して車体を反転させて脱出する。 ポールに触れずに方向転換するのは至難の業だ。 車外から指示を飛ばすインストラクターがいて、ポールと車体が5cmくらいまで接近することもある。

ワイドロードチャレンジは車体後部に長いバーを装着し、パイロンの間を抜ける競技。 正式にはドライバーとパッセンジャー、車外の指示役の3人がチームになって行うが、今回はインストラクターの無線による指示で走行する。 実際に参加させてもらった。 バーは車体から左右に1mほど伸びていて、いつもの車両感覚は通用しない。

モニターに映し出される映像もあまり役に立たなかった。 それでも指示どおりに走ればなんとかクリアできる。 意外に簡単だな、と慢心したところでうっかりパイロンを倒してしまった。 まさに「高名の木登り」である。

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家族連れも多いので、子供が楽しめるアトラクションも用意されていた。

「ディフェンダーミニカーライド」は、オープン仕様のスモールサイズ電動ディフェンダーに乗って特設コースを走る。 スピードは出ないが、障害物を避けながらステアリングとアクセルを操作するのは子供にとってはちょっとした冒険だ。

「ラグビーパスゲーム」は親子で競うことができる。 ペダルを踏んでいくとボードに設けられた開口部が広がり、そこにラグビーボールを投げ入れればパス成功だ。 稲垣啓太、田村 優などの名選手がアンバサダーを務めてきたことからわかるように、ランドローバーは古くからラグビーとの深いつながりがある。 強靭性と忍耐力という共通項を体感するためのゲームということらしい。

名古屋出身。 女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。 初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。 好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。 好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。