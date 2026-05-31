DERNIÈRE CHALEUR、2nd Album『La RITUALTUDE II 〜C'est tout.〜』を2026年5月31日にリリース。満月・ブルームーンの日にRitualtude思想を音楽で表現

フランス・アンティーブ発の思想ブランドDERNIÈRE CHALEURが、日常の行為を儀式に変える生活思想「Ritualtude」を音楽で表現する2nd Albumを2026年5月31日にリリース。1st Albumから約1ヶ月で5,000回再生を記録し、Spotify公式ラジオが生成されるなど話題を集めた。2nd Albumでは「手放す」をテーマに12曲を収録し、英語版も含む。日本では2025年12月からPodcastを配信し、思想を毎週届けている。

フランス・アンティーブに本社を置く BELLE ET POP SARL が運営する 思想ブランド DERNIÈRE CHALEUR は、 2026年5月31日 、満月かつ ブルームーン の日にあたる日に、2nd Album『La RITUALTUDE II 〜C'est tout.

〜』をリリースする。 このリリースは、2026年3月20日に発売された1st Album『La RITUALTUDE I 〜Just Morn…〜』に続くもので、そちらは発売翌日にはSpotify公式「Dernière Chaleur Radio」が作られ、主要メディア29媒体に取り上げられるなど注目を集めた。 リリースから约1ヶ月でストリーミング再生は5,000回を突破した。

思想ブランドDERNIÈRE CHALEURは、日常の行為を儀式に昇華させる生活思想「Ritualtude」を提唱し、思想本文、写真、詩、音楽、Podcastの5つの表現を通じて会員に平日毎日コンテンツを届けている。 日本では2025年12月にDernière Chaleur Japon代表が就任し、会員向けの金曜日Podcastを担当。 毎週1つの儀式の在り方を生の声で伝え続けている。 2nd Album『La RITUALTUDE II 〜C'est tout. 〜』のテーマは、「許すのでも忘れるのでもなく、ただ手放す」という儀式体験。

たとえば、嫌いな人が心に浮かんだとき、5秒だけ「どうか、幸せでありますように」と願う。 アルバムには12曲が収録され、ポエムでは「みんなまとめていなくなったらいいのに」という本音を受け止めた上で、「変えるべきは私の宇宙」と歌う。 EDM調の強いビートに乗ったリフレインは、聴くたびに身体に刻まれ、ふとした瞬間にメロディが頭の中で鳴ったとき、誰かへの嫌悪が少し軽くなっている自分に気づくという。

英語版《Change My Universe》も収録されている。 1st Album『La RITUALTUDE I 〜Just Morn…〜』では「朝のために手を洗う」という儀式から始まった物語が、2nd Album『La RITUALTUDE II 〜C'est tout. 〜』では「家のために手を洗う」に結ばれ、自分を整えることから始まった思想が、隣にいる存在を大切にする思想へと進化した。 代表は「Podcastで毎週1つずつ読み解いてきた儀式が、アルバムとして並んだ瞬間に起きたことがある。

個々の曲が連なることでメロディの反復が増え、それが実際の行動を思い出させ、儀式の反復へとつながっていく。 鏡の前で、玄関で靴を脱ぐとき、照明のスイッチに手を伸ばすとき、メロディが先に来て、所作がついてくる。 この12曲が、聴いてくださる方の日常の中で、名付けられた儀式のリフレインとして静かに響き続けることを願っている」と語る。 DERNIÈRE CHALEURは、フランス法人BELLE ET POP SARLが運営する、プロヴァンス発の思想ブランドである





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