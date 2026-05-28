DELTA ESPORTSが表敬訪問 北九州市長に世界大会出場とeスポーツの可能性を伝え

福岡県北九州市を拠点に活動するeスポーツチーム「DELTA ESPORTS」は、所属するLBworks選手がFortniteの公式国際大会「FNCS Major 1 Summit」への出場権を獲得したことに伴い、2026年5月21日に北九州市長武内和久市長を表敬訪問いたしました。DELTA ESPORTSは、北九州市から世界へ挑戦する若者の姿を通じて、次世代デジタルカルチャーの創出と、地域に根ざした新しい文化の発展を目指してまいります。

福岡県 北九州市 を拠点に活動する e スポーツチーム「 DELTA ESPORTS 」は、所属するLBworks 選手が Fortnite の公式国際大会「FNCS Major 1 Summit」への出場権を獲得したことに伴い、2026年5月21日に 北九州市 長武内和久市長を表敬訪問いたしました。

DELTA ESPORTSは、北九州市から世界へ挑戦する若者の姿を通じて、次世代デジタルカルチャーの創出と、地域に根ざした新しい文化の発展を目指してまいります。 FNCS Major 1 Summitは、世界各地域を勝ち抜いた75組150名が集う国際LAN大会で、賞金総額130万ドル規模の世界大会です。 競技活動に留まらず、次世代デジタルカルチャーや教育・地域発信へと繋がる社会接続の取り組みを推進していきます。

DELTA ESPORTSのFortnite部隊に所属するLBworks選手は、アジア地域予選を突破し、Epic Gamesが主催する「FNCS Major 1 Summit」への出場権を獲得しました。 本大会は、Fortnite競技シーンにおける世界最高峰クラスの公式国際大会であり、世界各地域を勝ち抜いたトッププレイヤーのみが出場できる国際LAN大会として位置づけられています。2026年大会では、75組150名のトッププレイヤーが集い、ドイツ・デュッセルドルフのPSD BANK DOMEを舞台に3日間にわたって開催されます。

LBworks選手はアジア地域代表枠として、世界の強豪と対峙します。 また、FNCS Major 1 Summitの賞金総額は130万ドルで、優勝デュオには25万ドルが贈られる予定です。 合わせて、FNCS 2026シーズン全体では1000万ドル超の賞金が利用されており、Fortnite競技シーンが世界的な規模で展開されていることを示しています。

シーズン全体賞金：1000万ドル超（FNCS 2026全体）DELTA ESPORTSは、表敬訪問の場で使用した資料の中で、FNCS Major 1 Summitに挑むまでの競技プロセスについても説明しました。 LBworks選手は、アジア予選を勝ち抜き、複数の競技ステージを経て世界大会出場に挑んでいます。

：ディビジョン1到達→プレイインステージ→ヒートステージ→ラストチャンス→メジャーファイナルズ→世界大会「FNCS Major 1 Summit」こうした段階的な競技構造からも、今回の出場が地域予選を通過した先にある国際舞台への挑戦であることが分かります。 北九州市から世界へ挑戦するというメッセージは、こうした厳しい競技過程を経た実績の上に成り立っています。

Fortniteは、Epic Gamesが提供する、世界中でプレイされているオンラインのサバイバル・クラフト・バトルロイヤルゲームです。100名が参戦し、最後の1名、または最後の1チームを目指して競い合うゲーム性に加え、資材を集めて建築しながら戦う独自のクラフト要素を持つことが大きな特徴です。 プレイ形式もソロ、デュオ、スクワッドなど多彩で、PC、PlayStation、Xbox、Nintendo Switch、モバイルなど幅広いプラットフォームでプレイされています。

競技シーン、ライブイベント、クリエイティブ表現、コミュニティ形成など、多面的な広がりを持つタイトルとして、次世代デジタルカルチャーを象徴する存在の１つとなっています。 合わせて、表敬訪問時に使用した資料では、Fortniteの登録ユーザー数は6.5億人規模と整理しており、世界中の若年層に高い認知を持つタイトルとして紹介しました。 特に競技シーンにおいては、世界各地域で公式大会が継続的に開催されており、FNCSはその中核を担う公式シリーズとして位置づけられています。

訪問者：LBworks（DELTA ESPORTSFortnite部隊所属選手）訪問では、世界大会出場の報告に加え、DELTA ESPORTSが取り組む活動内容や、北九州市から世界へ挑戦する若者の支援、eスポーツを通じた地域発信について共有しました。 合わせて、Fortniteというタイトルの世界的な規模感や、FNCS Major 1 Summitに挑むまでの競技プロセスについても説明し、競技の枠を超え、教育や地域社会と連携しながら、北九州市を拠点に次世代デジタルカルチャーを育んでいく抱負を伝えています。eスポーツが持つ可能性や、世界ではどのような規模で大会が開催されているのかについて説明した際、北九州市長武内和久市長は興味深そうに耳を傾けられていました。

競技としての側面に加え、若者挑戦や地域発信へと広がる価値についても意見が交わされました。 DELTA ESPORTSは、福岡県北九州市を拠点に活動するeスポーツチームです。

「eスポーツと、生きる。 」をタグラインに掲げ、eスポーツを単なる競技や娯楽ではなく、日常・感情・挑戦・コミュニティに溶け込む文化として発展させることをビジョンとしています。 私たちは、eスポーツが社会と接続することで保障される価値に重きを置いています。 ゲームやデジタルコンテンツを活用したeスポーツ教育、デジタル人材の育成、SNSや動画コンテンツを通じたコミュニティ形成など、幅広い領域で活動を展開しています。

コメント：LBworks（DELTA ESPORTSFortnite部隊所属選手）「DELTA ESPORTSでは、eスポーツを単なる競技ではなく、若者の挑戦、地域発信、デジタル化へ繋がる新しい可能性として捉えています。 今回の世界大会出場と表敬訪問を通じ、北九州市から世界へ挑戦する若者文化の存在を発信していきたいと考えています。 」「世界大会出場、誠におめでとうございます。 北九州市から世界へ挑戦する取り組みを大変心強く思います。 本番でも力を発揮し、活躍されることを期待しています





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