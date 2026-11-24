1996年発売の「DEAD OR ALIVE」シリーズが30周年を迎え、『DEAD OR ALIVE 6 Last Round 基本無料版』で計25名が期間限定無料開放される。累計販売本数や新トーナメント概要など詳細を解説。

1996年に第1作目を発売以来、世界中のユーザーから長年支持されてきた 3D対戦格闘 アクションゲーム「 DEAD OR ALIVE 」シリーズが、今年シリーズ 30周年 を迎えた。累計販売本数が1100万本を突破し、 基本無料版 のダウンロード数も2380万に達するこの人気タイトルが、新たなキャンペーンを開始している。 『 DEAD OR ALIVE 6 Last Round 基本無料版 』において、計25名のキャラクターが期間限定で無料開放されるキャンペーンが実施中だ。これには、女天狗、フェーズ4、たまき、紅葉、レイチェル、エレナ、ハヤテ、リュウ・ハヤブサ、ジャン・リー、ザック、ディエゴ、リグ、ヒトミ、レイファン、あやね、バイマン、バース、ティナ、ミラ、クリスティ、こころ、ラ・マリポーサ、ブラッド・ウォン、エリオット、雷道が含まれている。ゲームの戦略性や派手な必殺技、個性豊かなキャラクターの魅力が、この無料開放によりより多くのプレイヤーに体験される機会となった。

25名キャラクター無料開放とDLC割引キャンペーン

今回のキャンペーン対象となるキャラクターは前述の25名に留まらず、コスチュームDLCにも大幅な割引措置が講じられている。ほのかの「Secret Sunflower」セット、NiCOの「Lightning Sunflower」セット、そしてこころの「Harmonieuse」セットの3種類が、従来価格の3300円から30％オフの2310円で購入可能となった。これらの割引価格は期間限定であり、基本無料版のユーザーだけでなく、通常版や他のエディションを持っているユーザーにも恩恵が及ぶ可能性がある。 また、『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した各種DLCコスチュームやセーブデータの一部は、『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』に引き継ぎが可能となっている。これにより、既存のファンは過去のアバターや進行状況を新しいプラットフォームで継続して楽しめる。詳細な引き継ぎ条件や適用範囲については、公式サイトで最新の情報を確認することが推奨される。

Also read 【Roki Series】決勝はメジャー流演出！アイアトン氏が英語で選手紹介、朗希の登場曲も｜Infoseekニュース

DOA6LR CS Finals 出場権をかけたトーナメント

「DEAD OR ALIVE」シリーズの30周年を記念したスポーツイベントの一環として、『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』を使用したトーナメントツアー「DOA6LR CS Finals」が開催予定だ。この大会では、世界各国で2種類のトーナメントが実施され、オンライン予選と同日に開催される最終予選を通じて、プレイヤーは激しい戦いを繰り広げる。各トーナメントでの好成績が、最終的な出場権獲得の鍵となる。 2027年4月に開催される賞金総額1万2000ドルの決勝トーナメント「DOA6LR CS Finals」では、8枠の出場権をかけた争いが行われる。この大会は単なるゲームプレイの競い合いではなく、シリーズの歴史を象徴する国際的なイベントとしての位置づけが明確だ。世界中から集まるトッププレイヤーたちの対戦は、高い戦略性と技術力が要求される場で、多くの視聴者を魅了すること間違いなしと見られている。

Advertisement

フォトコンテストで入賞作を大会当日に発表

ゲームプレイに加え、クリエイティブな参加を促すイベントも用意されている。『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』の新機能である「フォトモード」を活用したフォトコンテストが開催され、プレイヤーは自身の作成した素晴らしいスクリーンショットや演出を応募できる。応募された写真は、シリーズの開発チームによって厳正な選考が行われ、優れた作品が選ばれて入賞者となる。 入賞作や結果は、2027年4月25日に開催予定の「DEAD OR ALIVE 6 Last Round Championship Finals」にて発表される予定だ。この日付は決勝トーナメントと同じく2027年4月に設定されており、ゲーム内のコミュニティ活動と競技スポーツの両面からシリーズの周年を祝う構成となっている。フォトモードの利用は、キャラクターの個性やダイナミックな演出を捉える絶好の機会であり、多くのプレイヤーが参加を期待している。

シリーズ30周年と累計実績が示す長寿タイトル

1996年の発売から数えて30周年という長寿タイトルである「DEAD OR ALIVE」シリーズは、3D対戦格闘アクションゲームの分野において常に革新的な要素を取り入れてきた。戦略性に満ちたゲームシステム、ド派手な闘いを盛り上げる必殺技、そしてダイナミックな演出は、シリーズの代名詞となっている。これらの要素が組み合わさることで、新旧問わず多くのプレイヤーに愛される理由が生まれている。 累計販売本数1100万本、基本無料版2380万ダウンロードという数字は、その人気と広範な層からの支持を如実に示している。特に基本無料版の展開は、新規ユーザーの獲得と既存ユーザーのエンゲージメント維持に大きく貢献している。このキャンペーンを通じて、初めてシリーズに触れるプレイヤーや、久しぶりにキャラクターと対戦したいファンにとって、最適なタイミングとなっている。2027年のイベントに向けて、現在からゲーム内の活動を楽しむことが推奨される。