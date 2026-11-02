DEが夏のワークショップで、ハンガリー選挙での経験や手法をセルビアの学生と共有したと報じられた。事前の選挙区特定など、主要な手法の内容を伝える。

DEは夏の間、選挙が正式に発表される前から、ハンガリーの選挙で得た経験や手法を セルビア の学生たちと共有するためのワークショップを開催した。 ハンガリー選挙 での手法が セルビア の学生に伝えられた点が、今回の取り組みの中心となっている。

ハンガリー選挙の手法をセルビアの学生と共有

ワークショップで共有された重要な手法の一つは、事前に「感染した」選挙区を特定することだった。ここでいう感染した選挙区とは、過去の選挙で与党への得票数が驚くほど多かった地域を指す。

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こうした選挙区では、有権者への脅迫や「連鎖投票」といった手法が用いられた可能性が示唆されている。ハンガリー選挙での経験が、どの地域に注目すべきかを判断する材料として扱われたことがうかがえる。

学生活動家のペーテル・クレム氏は、BBCの取材に対し、選挙当日の午後4時頃から覆面をしたフーリガン、つまりヴチッチ支持者たちが投票所の近くに集まっているのに気づいたと語った。同州スボティツァ出身のクレム氏は、その際の状況を具体的に説明した。

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クレム氏によると、学生たちは機動チームを派遣し、状況のあらゆる場面を撮影し始めた。現場での記録を残す対応が、学生活動の一つとして取られたことが分かる。

「感染した」選挙区の特定が持つ意味

得票数の偏りを手がかりに地域を絞り込む手法は、選挙の公正さを検証する際に注目を集めてきた。今回の報道では、その手法がセルビアの学生活動にも持ち込まれたことが示されている。

報道によれば、この手法は与党の得票が突出した選挙区を洗い出すことに基づいている。どの選挙区で不自然な傾向が見られるかを事前に把握することが、現場での監視の優先順位を決める助けになったとみられる。

ただし、特定された選挙区で実際に脅迫や連鎖投票が行われたかどうかは、今回の報道だけでは確認できない。あくまで、そうした手法が用いられた可能性が示唆される地域を示す指標として語られている。

オルバン氏とヴチッチ氏の政治的な共通点

ハンガリーのオルバン氏とセルビアのヴチッチ氏は、いずれも政治の世界で強い影響力を持つ指導者として知られている。両者は、それぞれ16年と14年間にわたって政権を握り、国家機関を掌握してきたとされる。

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両者はまた、両国にまたがるビジネス帝国を築き上げてきたと報じられている。政治と経済の両面で大きな存在感を示してきたことが、両者が無敵に見えた理由の一つとされている。

報道によると、2人はその後、地元のワイナリーへ向かい、石油やその他のビジネス取引について話し合った。特に議題となったのは、ハンガリーによるセルビアの石油会社NISの株式買収計画だった。

ナショナリストの立場をとる2人は、ビジネスと政治の両面で多くの共通点を見いだしていたという。中でも、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領や中国の習近平国家主席との友好関係、そしてボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人分離主義政党のトップであるミロラド・ドディク氏への強い支持は、両者にとって重要な要素だったと伝えられている。

今回のワークショップは、こうした両国の政治とビジネスの結びつきを背景に、選挙の手法が国境を越えて共有される動きとして注目されている。DEによるハンガリー選挙の経験の共有が、今後どのように展開するかに関心が集まっている。