ＤＣＭホールディングスグループのＤＣＭ株式会社運営「DCM DIY place」は、2026年12月にクリスマスや大掃除をテーマにした体験型ワークショップを開催します。

ＤＣＭホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長兼CEO： 石黒靖規 ）のグループ会社であるＤＣＭ株式会社（以下、ＤＣＭ）が運営する体験型店舗「 DCM DIY place」は、2026年12月に 年末年始 のくらしを彩る手作りアイテムや大掃除のノウハウが学べる各種 ワークショップ を開催します。

今回実施されるイベントは、顧客が自身の創造性を発揮し、季節の行事に合わせたオリジナル作品を制作できる機会を提供することを目的としています。参加者は専門的な指導のもと、家庭では手が出しにくい高度なDIY技術や、伝統的な工芸品の作り方を実践的に学ぶことができます。

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クリスマスイベントの核心となる作品制作

クリスマスを彩るのにぴったりな「ステンドグラス風クリスマスオーナメント」や「アルコールインクアートクリスマスツリー」は、好きな色を選んで自分だけのカラフルな作品に仕上げることができます。

透明なアクリル板にガラスペイントで模様を描き、カラフルに色付けするステンドグラス風オーナメントは、太陽の光が当たると地面にカラフルな模様が映し出されるのも魅力です。

ツリーやお部屋に吊るして楽しめるこの作品は、照明が点在する部屋でも独自の雰囲気を醸し出し、空間のアクセントとして機能します。

また、アルコールインクを使用したクリスマスツリーは、インクの色が層になり合う特性を活かし、立体感のある美しい仕上がりになります。

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干支や縁起物を学べる新年準備ワークショップ

新年の準備に向けては、手形を来年の干支・未（ひつじ）に見立てた「New Year 絵馬」や、紙紐からより合わせて作る「しめ縄リース」などをご用意しております。

これらのワークショップは、冬休みの親子での思い出づくりにもおすすめのプログラムとなっており、家族で一緒に楽しみながら日本の伝統文化に触れることができます。

「New Year 絵馬」では、小さな手形を用いて干支の形を表現するため、幼い子供でも無理なく参加でき、成長の記録としても永く残る作品になります。

一方、しめ縄の制作は複雑な編み込み技術を要しますが、スタッフが丁寧に手順を解説するため、初心者でも安全かつ正確に作業を進めることが可能です。

大掃除ノウハウと店舗の運営方針

ＤＣＭ株式会社は、単なる物品の販売だけでなく、顧客のくらしを豊かにする体験型のサービス提供に力を入れています。

今回のワークショップを通じて、大掃除に必要なノウハウや、季節ごとの飾り付けの技法を習得することで、家庭内の環境整備や节日の準備を効率的に行えるようになります。

代表取締役社長兼CEOである石黒靖規のリーダーシップのもと、ＤＣＭホールディングスグループは顧客満足度を最大化するための施策を継続的に展開しています。

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2026年12月の実施計画と参加方法

DCM DIY placeのワークショップは、2026年12月に開催され、2026年の締めくくりと新しい年のスタートを楽しく過ごすことを支援します。

各プログラムは事前予約制となる可能性が高く、希望する場合は公式ウェブサイトや店舗窓口で詳細を確認し、定員に空きがある限り参加手続きを行う必要があります。

材料費や指導料などが含まれた参加費用は、作品の複雑さや使用材料の量によって異なるため、各ワークショップごとに設定された料金を確認することが重要です。

開催期間中は多数の顧客が訪れることが予想され、特に週末や長期休暇中は混雑が想定されるため、早めにスケジュールを調整することをお勧めします。

地域コミュニティへの貢献と今後の展望

ＤＣＭ株式会社は、これらのイベントを通じて地域社会との絆を深め、顧客との信頼関係を構築することを重視しています。

手作りを通じて生まれる達成感や、家族や友人との共有体験は、日常生活におけるストレス解消やメンタルヘルスの向上にも寄与すると期待されています。

今後はさらに多様なテーマのワークショップを導入し、顧客のライフスタイルに寄り添った新しい価値を提供していく方針です。

この取り組みは、ＤＣＭグループのブランドイメージ向上にも繋がっており、競合他社との差別化要因としての役割を果たすと考えられます。