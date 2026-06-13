DAZN Soccer 年間プランの誤表記で混乱 誤解された月額記載を謝罪、解約・返金対応を実施

DAZN Japanは、5月30日～6月11日までに存在した年間プランの説明文に月額プランと誤表記があったことを謝罪し、該当期間に契約した利用者へ解約・返金の手続きを行う方針を示した。

スポーツ配信サービス「 DAZN 」の運営会社、 DAZN Japan Investmentは6月13日に、 年間プラン である「 DAZN Soccer」に関する誤った記載について正式に謝罪し、影響を受けた利用者に対して解約・返金の手続きについて説明しました。

今回の問題は、5月30日から6月11日午後8時までの期間に、一部の説明書きで「月額プランと受け取れる」と誤って記載されたことに起因しています。 実際には「DAZN Soccer」は年間契約を前提としており、契約期間が12か月に達するまで解約ができない仕様でした。 誤表記により、利用者が月額プランでの解約や支払いが可能だと誤解し、事前に期待していたサービス内容と実際の契約内容が大きく異なるという混乱が生じました。

DAZN Japanはこの件について、影響を受けた顧客に対しては、当該期間に契約した利用者に個別に対応する方針を示しています。 具体的には、解約を希望する方は解約手続きを速やかに行うように促し、返金や「DAZN Standard」へのプラン変更等、利用者の状況に応じた柔軟な対応を行うとしています。 解約した場合は、その時点でDAZNの配信サービスを視聴できなくなる旨も明言しています。 更に、解約手続きや返金に関する問い合わせは、専用チャネルやカスタマーサポート窓口を通じて受け付けられる予定です。

「DAZN Soccer」は2023年4月21日から8月30日までの期間限定で提供されるサッカー専門プランで、最初の3か月間は月額980円というキャンペーン価格が適用されるため、サッカーワールドカップの試合を低価格で楽しみたいユーザーから注目を集めました。 しかし、実際には年間契約が前提であり、1年経過後に解約手続きを行うと、合計で26,340円という料金が請求される構造になっています。 この点を十分に理解せずに加入したユーザーが、月額プランに誤解してしまったことで、今回の解約や返金の波が発生しています。

さらに、問題を知ったユーザーの一部は、加入時のスクリーンショットをSNSに投稿し、実際に「年間プラン」や「年額プラン」とは記載されていなかった「月間プラン」と記載された文字を目撃した旨を共有しました。 これにより、同じような誤解に陥った他のユーザーも疑問を抱くようになり、同社への問い合わせが急増しています。 ITmedia NEWSはこの件に関して、投稿内容の真偽について同社に確認を取っていると述べています。

DAZN Japan側は、誤表記に関する調査を開始し、問題の根本原因を究明するとともに、再発防止策として、情報表示や契約説明文の見直し、内部監査体制の強化を図る方針を表明しています。 また、誤って契約したユーザーに対しては、返金だけでなく、アフターサービスとして特典ポイントの付与や、次回のサブスクサービスに関するクーポンの配布など、顧客ロイヤルティを高める施策も検討しているとしています。

今後、同様の誤表記や混乱を防ぐために、利用者に対して契約内容を明確に説明する手順や、契約前にユーザーが確認できるチェックリストの導入などを進める見込みです





topitmedia / 🏆 93. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DAZN DAZN Soccer 年間プラン 月額プラン誤表記 解約 返金

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ORANGE RANGE、新曲「1000％」MVが公開 トルシエ元監督、闘莉王、ドンデコルテ、ピーナッツくんら豪華面々が大集結ORANGERANGEが、スポーツ専門チャンネル「DAZN」のサッカーアンセムにも起用されている新曲「1000％」のミュージックビデオを公開した。同ミュージックビデオは、楽曲のテーマでもある「ド派手に...

Read more »

Nike's Struggle and Bright Spot in Soccer World CupNike's CEO, Elliot Hill, has been leading the company's turnaround efforts for the past two years. Despite the challenges, there are signs of hope in the retail sector. Nike's global football head, Kamilo Andrade, believes that soccer has allowed the company to connect with a diverse range of people. The company has also been working on strengthening its relationship with retailers and providing new products to boost its sales. However, analysts believe that the company's success in the World Cup may not be solely attributed to the tournament but also to its other business initiatives.

Read more »

なぜ？ いま「DAZN」に批判が相次ぐ理由 W杯観戦“月額980円”の落とし穴FIFAワールドカップ2026の全試合を配信する「DAZN」の料金プラン表示がインターネット上で物議を醸している。「月額980円」をアピールするプランが実際には途中解約不可の年間プランであり、総額2万6340円の支払いが発生するためだ。SNS上では「だまされた」といった批判が相次いでおり、複雑な料金体系と意図的なUI設計が問題視されている。

Read more »

DAZN、年間プラン「DAZN Soccer」の誤解を招く表記で謝罪スポーツ配信サービスのDAZNは、サッカー専門プラン「DAZN Soccer」について、誤解を招く表記があったとして謝罪。月額980円のプランと誤認される可能性があった年間プランについて、対象期間中の申し込み者に対し個別に対応すると発表。月額プランへの変更も可能で、未利用分は日割り精算の上、キャンペーン中の「DAZN Standard」に変更できる。

Read more »

DAZN、サッカープランに関する誤り謝罪 対象期間中の加入者に対し解約またはプラン変更の対応を案内スポーツ配信サービスDAZNは、サッカープランについて誤った案内があったとして謝罪。2026年5月30日から6月11日午後8時までの対象期間中にDAZN Soccer年間プランに加入した顧客で、継続を希望しない場合は解約または月額プランへの変更を案内。未利用分の日割り精算やキャンペーン料金の適用など詳細な対応を示す。

Read more »