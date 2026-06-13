DAZN、サッカープランに関する誤り謝罪 対象期間中の加入者に対し解約またはプラン変更の対応を案内

スポーツ配信サービスDAZNは、サッカープランについて誤った案内があったとして謝罪。2026年5月30日から6月11日午後8時までの対象期間中にDAZN Soccer年間プランに加入した顧客で、継続を希望しない場合は解約または月額プランへの変更を案内。未利用分の日割り精算やキャンペーン料金の適用など詳細な対応を示す。

スポーツ配信サービス「 DAZN 」は13日までに公式サイトのヘルプセンターを更新し、サッカープランに関して「お客様に混乱を招くご案内」があったとして謝罪した。 公式サイトでは、 DAZN Soccerというサッカー全般を楽しめる年間プランについて、2026年5月30日から6月11日午後8時までの対象期間中に、一部月額プランとして受け取れるとの記載があったことを明らかにした。

また、その後の問い合わせ対応でも一部顧客に混乱を招く案内があったと認め、心より深く謝罪した。 同社は本件を重く受け止め、対象期間中にDAZN Soccerに加入した顧客のうち、継続を希望しない者に対して順次連絡をとり、以下の対応を案内している。 第一に、DAZN Soccerの解約を希望する場合、解約手続きを承る。 対象期間中の申し込みについては、表明内容と案内に分かりづらい点があったことを踏まえ、利用状況や申し込み時状況を確認した上で、返金その他の適切な対応を個別に実施する。

DAZNでの視聴は解約時点で終了となる。 第二に、DAZN Standard月額プランへの変更を希望する場合、現在実施中のキャンペーンに基づき、DAZN Standard月額プラン（月額1,980円）が変更手続き完了後より適用される。 変更時には、当月のDAZN Soccerにおける未利用相当分を日割りで精算し、DAZN Standard初月利用料金の割引に充当する。 請求サイクルは変更手続き完了日を起点として再設定される。

キャンペーン料金（月額1,980円）は最初の3か月間適用され、その後は通常料金（月額4,200円）が適用される。 同社からの連絡を待たず、当ページのチャットアイコンをクリックし、必要事項を入力することで手続きを受付けることも可能としている。 最後に、表示と案内により顧客に心配と迷惑をかけたことを深く謝罪し、再発防止に努め、より分かりやすい案内とサービスの提供に取り組むとしている。 この一連の対応は、計画的な情報開示と顧客支援の観点から重要な教訓を含んでいる。

デジタル時代のサービス提供において、明確で一貫したコミュニケーションが求められる。 本件は、企業が誤った情報を提供した場合の適切な対応プロセスを示す事例として分析できる。 顧客の不安を最小限に抑えつつ、柔軟な解決策を提示することが信頼回復の鍵となる





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