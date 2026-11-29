MONROE製DAMPER ZZ-Rシリーズが日本市場に登場。ストリートからサーキットまで対応する物理調整式と、電子制御によるフルオートモードを搭載したSpecDSC Plusの詳細をお届けします。

サスペンション ソリューションのプロデューサーである MONROE は、幅広い走行シーンに対応可能な単筒式 車高調 キット「 DAMPER ZZ-R 」シリーズの発売を発表しました。この新型キットは、ストリートでの快適な走行からサーキットでの高速走行まで、あらゆる環境で最適な減衰力を実現するための設計を採用しています。

物理的な減衰力調整機能のみを備えた基本モデルと、車室内からの電子制御による調整が可能な「DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus」の2タイプがラインアップされています。それぞれのモデルは、車両の性能を最大限に引き出すための独自技術とオプション機能を充実させています。

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単筒式構造と32段調整の仕組み

「DAMPER ZZ-R」は、単筒式（モノチューブ）構造を採用した全長調整式および32段減衰力調整車高調キットです。この構造により、ストリートからサーキットまで幅広い走行シーンでの性能発揮が可能となっています。一部の車種向けには、アルミ製のアッパーマウント、ロックシート、およびブラケットが採用されており、高い強度と軽量化の両立を実現しています。

単筒式構造ならではのΦ44大径ピストンの採用により、減衰力の立ち遅れを抑制し、しなやかな走り心地と優れた追従性を実現しています。また、カートリッジ先出しのオーバーホールに対応しているため、従来製品にはないスムーズな仕組みで消耗品の交換が可能となっています。業界最長の3年6万km保証も、ユーザーにとって安心できる重要なポイントです。

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リーフ向けモデルでは、フロントおよびリアともに強化ゴムアッパーマウントが標準で付属しています。バンプストロークに加え、リバンプストロークも多くとるセッティングを採用することで、しなやかな乗り心地を実現しています。税込み価格は24万7500円です。

電子制御とフルオートモードの機能

「DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus」は、車室内から簡単に減衰力の調整が可能になった、前述の全長調整式サスペンション「DAMPER ZZ-R」と電子制御式の減衰力調整を組み合わせた車高調キットです。コントローラーには2.5インチVA液晶ディスプレイが採用されており、4輪の減衰力を常時表示する機能を搭載しています。

業界初の「フルオート」モードを搭載しており、乗車人数や走行状態から適切な減衰力で姿勢を安定させる全自動コントロール機能を実現しています。Gセンサーを標準搭載しており、マップ制御モードでは旋回G、加減速G、車速から細かな減衰力調整が可能です。

あらかじめ決めた減衰力設定を20セット、さらにオートモード、マップモードと合わせて22モードのメモリー機能を搭載しています。別売の「GPSセンサーキット」（税込み1万3200円）を装着することで、より簡単に車速連動制御が可能となり、GPSより車速、時刻、緯度、経度、海抜高度を自動的に取得し、コントローラーへの表示も行うことができます。

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また、別売りの「DSC PLUS リモートスイッチ」（税込み3300円）を接続することで、瞬時にモード切り替えが可能になります。これらの高度な機能性を備えた「DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus」の税込み価格は34万6500円です。

アップグレード対応と市場への影響

前述の「DAMPER ZZ-R」は、オプションの「DSC PLUS 車種別セット」を取り付けることで、こちらのSpecDSC PLUSにアップグレードが可能となっています。これにより、初期投資を抑えつつ、後に電子制御機能を追加導入できる柔軟性を提供しています。リーフ向けにはTYPE-A（税込み9万9000円）が適用可能となっています。

このシリーズの発売は、サスペンション調整の分野において、物理的な調整と電子制御の融合という新たな基準を提示するものです。ユーザーは、自身の運転スタイルや車両の使用目的に応じて、最適なセッティングを選択できるようになります。特に、GPSセンサーとの連携による車速連動制御は、自動運転技術の進歩に呼応した実用的な機能として期待されています。