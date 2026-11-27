D.LEAGUE 26-27 ROUND.4 BLOCK VIBE/HYPEの最終日、BLOCK HYPEのCyberAgent Legitがシーソーを4台使ったパフォーマンスを披露し、見事4連勝を果たした。エースTAKUMIと地獄が3戦欠場する中、全勝を達成したチームのレベルの高さが際立っている。他の試合ではCHANGE RAPTURESがList::Xを破り、Yu-mah率いるDYM MESSENGERSが再び首位に浮上した。

＜ D.LEAGUE 26－27 ROUND.4 BLOCK VIBE／HYPE＞◇11月25、26日◇東京・青海 TOYOTAアリーナ東京 2日間のROUND.4を締めくくるBLOCK HYPEのCyberAgent Legitが箱形の三角形をした シーソー を4台使ってパフォーマンスした。

台上でバランスよく動けば、パタンと逆方向に倒れる。 それに合わせてメンバーは駆け下りダンスにつなげていく。 最後は駆け上がり、ジャンプして締めくくった。 エースを務めたenaは「小道具というより大道具ですよね」と苦笑した。

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ディレクターのFISHBOYが、今シーズンのどこかで使おうと、準備していたという。 当初、enaはうまく「パタン」とできなかった。 形は違うが、遊具のシーソーに乗ったのも「小学5年生が最後だと思います。6年生になると、女子は遠慮しますよね」と戸惑った。 ところがFISHBOYは軽々とこなした。