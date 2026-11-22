6アンダーの10位から出たD・チア（53＝マレーシア）が9バーディー、1ボギーの64で回って、通算14アンダーの202で、シニアツアー初優勝を飾った。「今でも… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

＜ISPS Handa シニア・グランド・ゴールドクラシック～年は取っても、心とゴルフは若いんだ～＞◇最終日◇21日◇山梨県境川CC（シニア6615ヤード、グランド6307ヤード、ゴールド6010ヤード、パー72）◇賞金総額6000万円（優勝1000万円、グランド、ゴールド各100万円）◇晴れ、気温10・7度、南の風1・2メートル◇観衆1247人 6アンダーの10位から出た D・チア （53＝マレーシア）が9バーディー、1ボギーの64で回って、通算14アンダーの202で、シニアツアー初優勝を飾った。

「今でも信じられない。 感情が込み上げてうまく表現できないが、ベリーハッピー」と相好を崩した。5打差の逆転に「難しいと思ったが、意識をしないで1打1打の積み重ねが優勝につながった」と振り返った。1打差の2位に宮本勝昌（54＝シーミュージック）と、崔虎星（53＝韓国）が並んだ。 グランドの部は井戸木鴻樹（65＝小野東洋GC）、ゴールドの部は渡辺司（69＝TSUBURAYA FIELDS）がそれぞれ優勝した。 井戸木は「心・技・体がそろった」。 渡辺は「思い通りのゴルフができた」と、ともに笑顔だった。