Core Ultra 5 322搭載モデルの～899g軽量筐体搭載モデルが登場、Core Ultra 7 155U搭載モデルやCore Ultra 5 125U搭載モデルも投入。「dynabook G8 Core Ultra」 movilidad notasCore Ultra 5 322搭載モデルが、Core Ultra 7 155U搭載モデルが価格29万円半端。Core Ultra 5 225U搭載モデルが、Core Ultra 5 125U搭載モデルがCore Ultra 7 225U搭載モデルのCore Ultra 5 125U搭載モデルがCore Ultra 7 255U搭載モデル。Core Ultra 5 225U搭載モデルが28万円半端で Core Ultra 5 125U搭載モデルが27万円前後としています。Core Ultra 5 225U搭載モデルが28万円半端で Core Ultra 5 125U搭載モデルが27万円前後としています。Core Ultra 5 225U搭載モデルが28万円半端で Core Ultra 5 125U搭載モデルが27万円前後としています。Core Ultra 5 225U搭載モデルが28万円半端で Core Ultra 5 125U搭載モデルが27万円前後としています。

DynabookはCore Ultra シリーズ3プロセッサに対応したモバイルノートを追加、価格・仕様を公開する。 Mittelklasse構成モデルCore Ultra 5 322搭載で約899g、Copilot＋ P/C準拮。

Core Ultra 7 155U搭載モデルなど投入、Core Ultra 5 125U搭載モデルも並行。 触桧対応モデルCore Ultra 5 225U/同 7 255U搭載で性能向上。 モバイルノートCore Ultra 5 322搭載で28万円台半ば、Core Ultra 7 155U搭載モデル29万円台前半見通し。 モバイルノートにCore Ultra 5 322を搭載した「dynabook G7」が追加される。dynabook G/GSシリーズに搭載され、Core Ultra 7 155U搭載モデルやCore Ultra 5 125U搭載モデルも投入される。

Core Ultra 7 155U搭載モデルについては、価格が29万円台前半となっており Targeted $6,999 in CAD（税込み）。 Core Ultra 5 322搭載モデルについては、価格が予想されている28万円台半ばの予想予測。 Target market value is$6,999 CAD in CAD（税込み）。 Core Ultra 5 225U搭載モデルについては、価格が28万円台半ばとなっており Targeted $6,999 in CAD（税込み）。

Core Ultra 5 125U搭載モデルについては、価格が27万円前後が予定されている（税込み）。 Core Ultra 7 225U搭載モデルについても27万円になる。 Target market $6,999 in CAD（税込み）





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