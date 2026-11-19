アニメ『Duel Masters LOST』の新たな物語「断罪の少年」が2026年10月9日より配信開始。新キャラクター神岬ロストとクリスタルカードの謎に迫る全4話配信スケジュールとキャスト情報を解説。

アニメ『Duel Masters LOST』の続編にあたる配信シリーズ『Duel Masters LOST～断罪の少年～』が、2026年10月9日（金）よりデュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」および各配信サービスにおいて配信されることが正式に発表された。

新シリーズ「断罪の少年」の配信スケジュール

この新作シリーズは全4話構成で、タイトルは『Duel Masters LOST～断罪の少年～』となっている。先行して配信中の『Duel Masters LOST～追憶の水晶～』の物語の次に位置するストーリーとして展開され、主要キャラクターたちの新たな運命が描かれることになる。

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視聴者は2026年10月9日から、デュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネルや関連する配信プラットフォームを通じて、本作のエピソードを視聴可能となる。この配信スケジュールにより、ファンは新作アニメーションの展開を追跡し、物語の深部へと踏み込むことができる。

神岬ロストの出現とクリスタルカードの謎

物語の舞台は、ジャシン帝とのさらなる同化を経て何者かをその手にかけた感覚を残したまま灯台を後にしたウィンが、未だ変死事件が続く新宿にロストフィールドが暗い影を落とす状況の中展開される。そんな混沌とした状況に、謎の少年・神岬ロストが登場する。

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神岬ロストは、境界の先の世界について知っていると語り、その手には世界を変える力を持つとされるクリスタルカードが光っていた。このカードが物語の鍵を握っており、ウィンが背負った罪や、クリスタルカードを集めた先に待つもの、そしてロストの真の願いが焦点となることが示唆されている。

欲望渦巻く戦いとウィンの受けた罪

欲望が渦巻く戦いがウィンを飲み込んでいく中で、彼が過去に犯した罪や、その対価として何を失ったのかという要素が深く掘り下げられる。神岬ロストとの出会いによって、ウィン自身の内面と外部の脅威の両方との戦いが激化し、物語の緊張感がさらに高まる形となる。

このシリーズでは、従来のデュエル・マスターズの世界観に、よりダークで複雑な要素が加わることが予想される。神岬ロストという新キャラクターの登場は、物語に新たな次元をもたらし、視聴者に驚きと深い考察を促すものとなるだろう。

主要キャスト陣の豪華陣容と原作への敬意

本作の主要キャストは、斬札ウィン役に鵜澤正太郎、アビスベル＝ジャシン帝役に羽多野渉、香取ニイカ役に菱川花菜、クリスタ役に井上ほの花、黒城凶死郎役に岸尾だいすけ、九十九矢ワユミ役に伊瀬茉莉也、葉山メグル役に白井悠介、宮井役に佐藤元、神岬ロスト役に玉城仁菜、紫役に松風雅也、森口ヒヨ役に久保ユリカがそれぞれ起用された。

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また、アビスベル=ジャシン帝役として羽多野渉、ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン役に加瀬康之、竜皇神ボルシャック・バクテラス役に藤井隼、水神ミヅハノカミ役に伊藤静が声を担当し、多彩なキャラクターを鮮やかに演じ分ける。原作は松本しげのぶ、作画は金林洋が手がけ、小学館「週刊コロコロコミック」で連載されている人気作品のアニメ化であり、その信頼性とクオリティは保証されている。