Dr.ガウス／Dr.ガウス Xを手帳型にのせたダークな雰囲気

Dr.ガウス／Dr.ガウス Xダークな雰囲気をベースに、戦闘員ならではの不屈の精神や組織的な力強さをアクセサリーデザインへ落とし込みました。シンプルながらも個性のあるデザインで、普段使いしやすく、ファンアイテムとしても印象に残るモデルです。Dr.ガウス＜仮面ライダーBLACK ver.＞／Dr.ガウス X＜仮面ライダーBLACK ver.＞ブラックを基調とした重厚感のあるデザインにより、仮面ライダーBLACKが持つ力強さ、深み、シャープな印象を表現しました。落ち着いたカラーリングのため、アクセサリーとしても身に着けやすく、大人のファンにもおすすめできるモデルです。Dr.ガウス＜仮面ライダークウガ ver.＞／Dr.ガウス X＜仮面ライダークウガ ver.＞クウガの持つ赤を基調とした力強さや、進化していくヒーローとしてのエネルギーを、アクセサリーのカラーや素材感で表現しました。存在感がありながらも日常使いしやすいデザインで、作品の魅力を身近に感じられるモデルです。 本商品は、アクセサリーとしてのデザイン性に加え、管理医療機器として認められた効能効果を備えています。磁気ネックレスの「Dr.ガウス（医療機器認証番号：304AFBZX00085000）」、磁気アームレットの「Dr.ガウスX（医療機器認証番号：307AFBZX00011A01）」ともに、家庭用永久磁石磁気治療器として、『装着部位のこりおよび血行の改善』を目的とした商品です。

Dr.ガウス／Dr.ガウス Xダークな雰囲気をベースに、戦闘員ならではの不屈の精神や組織的な力強さをアクセサリーデザインへ落とし込みました。 シンプルながらも個性のあるデザインで、普段使いしやすく、ファンアイテムとしても印象に残るモデルです。

Dr.ガウス＜仮面ライダーBLACK ver. ＞／Dr.ガウス X＜仮面ライダーBLACK ver. ＞ブラックを基調とした重厚感のあるデザインにより、仮面ライダーBLACKが持つ力強さ、深み、シャープな印象を表現しました。 落ち着いたカラーリングのため、アクセサリーとしても身に着けやすく、大人のファンにもおすすめできるモデルです。

Dr.ガウス＜仮面ライダークウガ ver. ＞／Dr.ガウス X＜仮面ライダークウガ ver. ＞クウガの持つ赤を基調とした力強さや、進化していくヒーローとしてのエネルギーを、アクセサリーのカラーや素材感で表現しました。 存在感がありながらも日常使いしやすいデザインで、作品の魅力を身近に感じられるモデルです。

本商品は、アクセサリーとしてのデザイン性に加え、管理医療機器として認められた効能効果を備えています。 磁気ネックレスの「Dr.ガウス（医療機器認証番号：304AFBZX00085000）」、磁気アームレットの「Dr.ガウスX（医療機器認証番号：307AFBZX00011A01）」ともに、家庭用永久磁石磁気治療器として、『装着部位のこりおよび血行の改善』を目的とした商品です





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